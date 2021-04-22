Это увлекательная деловая игра, которая дает возможность «заглянуть в будущее», определиться со сценарием развития событий, познакомиться с передовым опытом, составить собственные планы. Ведущие — эксперты школы подготовки рекламистов и маркетологов ADCONSULT Роман Пивоваров и Денис Баталин.
Роман Пивоваров (ADCONSULT) приглашает участников.
Эксперты «проведут» участников по этапам:
- Знакомство с самыми яркими бизнес-трендами;
- Осознание современных вызовов;
- Поиск ответов;
- Отбор и «шлифовка» идей;
- Формирование кейсов для дальнейшей отработки.
В итоге каждый участник «управляемого мозгового штурма» сможет сгенерировать и отобрать лучшие идеи и применить их на практике в своей компании.
Руководителям малых и средних компаний, которые ищут способы прорыва в бизнесе.
Профессиональным «продажникам», маркетологам, специалистам в области медиа, PR и «ивент-маркетинга».
21 мая. Конференц-зал ИД «Алтапресс», Короленко, 107
Длительность сессии: с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед и «кофе-брейки»).
8 500 рублей за 1 человека (оплата до 30 апреля).
9 500 (до 15.05), 11 500 (после 15.05)
Телефон для справок (3852) 63−35−25
Заявки от организаций: ad@altapress.ru
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