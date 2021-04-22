22 апреля 2°C
﻿
Потребитель
25

Увлекательная форсайт-сессия для маркетологов «Из трендов в кейсы!» пройдет в Барнауле 21 мая

  1. Форсайт-сессия – что это?
  2. Формат мероприятия
  3. Кому это будет полезно?
  4. Когда и где?
  5. Стоимость
1
Форсайт-сессия — что это?

Это увлекательная деловая игра, которая дает возможность «заглянуть в будущее», определиться со сценарием развития событий, познакомиться с передовым опытом, составить собственные планы. Ведущие — эксперты школы подготовки рекламистов и маркетологов ADCONSULT Роман Пивоваров и Денис Баталин.

Роман Пивоваров (ADCONSULT) приглашает участников.

2
Формат мероприятия

Эксперты «проведут» участников по этапам:

  • Знакомство с самыми яркими бизнес-трендами;
  • Осознание современных вызовов;
  • Поиск ответов;
  • Отбор и «шлифовка» идей;
  • Формирование кейсов для дальнейшей отработки.

В итоге каждый участник «управляемого мозгового штурма» сможет сгенерировать и отобрать лучшие идеи и применить их на практике в своей компании.

3
Кому это будет полезно?

Руководителям малых и средних компаний, которые ищут способы прорыва в бизнесе.

Профессиональным «продажникам», маркетологам, специалистам в области медиа, PR и «ивент-маркетинга».

4
Когда и где?

21 мая. Конференц-зал ИД «Алтапресс», Короленко, 107

Длительность сессии: с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед и «кофе-брейки»).

5
Стоимость

8 500 рублей за 1 человека (оплата до 30 апреля).

9 500 (до 15.05), 11 500 (после 15.05)

Скачать welcome презентацию

Телефон для справок (3852) 63−35−25

Заявки от организаций: ad@altapress.ru

(16+)

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость