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Потребитель

Ужесточить правила продажи медицинских масок попросили производители

Производители медицинских масок попросили власти ужесточить правила их продажи.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

В письме на имя премьера Михаила Мишустина Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты указывает на пробелы в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы поставляются небезопасные маски-респираторы, не защищающие персонал в красной зоне, пишет РБК.

Производители определенного перечня медизделий могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке и не предоставлять документы о проведении токсикологических, технических испытаний.

Больницы закупают подобные изделия, так как закон не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам.

В свою очередь Росздравнадзор выдает регистрационные удостоверения на изделия, описание которых может вводить в заблуждение, пишет bfm.ru.

Авторы письма указывают — все это создает риск поставок в медучреждения недоброкачественных средств защиты дыхания. В результате медработники заболевают COVID-19, повышается риск заражения членов их семей.

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