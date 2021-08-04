Ужесточить правила продажи медицинских масок попросили производители

В письме на имя премьера Михаила Мишустина Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты указывает на пробелы в отраслевой нормативной базе, из-за которых в больницы поставляются небезопасные маски-респираторы, не защищающие персонал в красной зоне, пишет РБК.

Производители определенного перечня медизделий могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке и не предоставлять документы о проведении токсикологических, технических испытаний.

Больницы закупают подобные изделия, так как закон не позволяет предъявить дополнительные требования к товарам.

В свою очередь Росздравнадзор выдает регистрационные удостоверения на изделия, описание которых может вводить в заблуждение, пишет bfm.ru.

Авторы письма указывают — все это создает риск поставок в медучреждения недоброкачественных средств защиты дыхания. В результате медработники заболевают COVID-19, повышается риск заражения членов их семей.