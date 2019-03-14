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Узнай свои права как потребитель цифровой техники

15 марта 2019 Всемирный день прав потребителей. Тематика дня — «Цифровой мир: надежные смарт — устройства».

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Смарт-устройства — это так называемая «умная электроника»: смартфоны, носимые фитнес — трекеры, голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы, розетки и т.п. Такие смарт — продукты имеют программное обеспечение, функцию подключения к Интернету, они получают, собирают и отправляют самые различные данные о потребителях и потребительском поведении.

Целью мероприятий Всемирного дня прав потребителей является привлечение внимание общественности к проблемам в данной сфере, повышение потребительской грамотности и информированности граждан о механизмах защиты потребительских прав.

С 11 по 25 марта 2019 года в рамках Всемирного дня в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» организована «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (3852) 50-40-61, 50−68−33 в рабочие дни с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 12.00, направив обращение по электронной почте: mail@altcge.ru, на сайт www.altcge.ru в опцию «обратная связь».

Ежедневно в рабочие дни с 12 по 15 марта 2019 г. с 9.00 до 9.30 по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146А будут проводиться информационные мероприятия о правах потребителей и способах защиты этих прав с акцентированием внимания на тематику Всемирного дня прав потребителей с элементами блиц — викторины. В течение всего рабочего дня — анкетирование, презентация информационного терминала, индивидуальные консультации на личном приеме. При необходимости специалисты окажут практическую помощь в подготовке претензий к хозяйствующим субъектам, жалоб в надзорные органы, исковых заявлений в суд.

Справка

По итогам деятельности за 2018 год специалистами Бюджетного учреждения: проведено 3615 просветительских мероприятий для организованных групп граждан, дано 14650 индивидуальных консультаций, оказана практическая помощь в подготовке 3304 претензий, 149 обращений в надзорные органы, 158 исковых заявлений.

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