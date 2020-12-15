Узнайте, как выгодно заправиться на АЗС и выиграть тысячу призов

Сеть АЗС под брендами «ЛУКОЙЛ» и «Салекс» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») объявляет сезон охоты на подарки открытым!

С 10 декабря 2020 г. по 31 января 2021 года заправляйтесь на 25 литров и более любым топливом на АЗС «ЛУКОЙЛ» и «Салекс». Регистрируйте чеки на сайте vash-bonus.ru и собирайте электронные скретч-карты. Выигрывайте один из тысячи крутых призов:

Топливные карты на 1500 литров

Потрясающий отдых на всесезонном курорте «Манжерок»

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Сертификаты в ресторан «Макдоналдс»

Обзорные экскурсии на г. Синюха ( Манжерок)

Манжерок) Подарочные сертификаты в магазин дисков и автоакссесуаров

Вкуснейшая пицца от Гриль № 1

А также много-много ароматного свежесваренного кофе.

Акция действует на АЗС в Алтайском крае, в Республике Алтай и в Кемеровской области.

Внимание! Зарегистрировать можно неограниченное количество чеков.

Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ» и «Салекс» и подарки будут ваши!

Организатор акции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ОГРН 1090411003352. Срок действия акции 10.12.2020−31.01.2021. Правила акции на сайте vash-bonus.ru