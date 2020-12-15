Узнайте, как выгодно заправиться на АЗС и выиграть тысячу призов

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Акция действует на АЗС в Алтайском крае, в Республике Алтай и в Кемеровской области.
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Организатор акции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ОГРН 1090411003352. Срок действия акции 10.12.2020−31.01.2021. Правила акции на сайте vash-bonus.ru