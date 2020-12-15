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Узнайте, как выгодно заправиться на АЗС и выиграть тысячу призов

Сеть АЗС под брендами «ЛУКОЙЛ» и «Салекс» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») объявляет сезон охоты на подарки открытым!

ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

С 10 декабря 2020 г. по 31 января 2021 года заправляйтесь на 25 литров и более любым топливом на АЗС «ЛУКОЙЛ» и «Салекс». Регистрируйте чеки на сайте vash-bonus.ru и собирайте электронные скретч-карты. Выигрывайте один из тысячи крутых призов:

  • Топливные карты на 1500 литров
  • Потрясающий отдых на всесезонном курорте «Манжерок»
  • Бесплатный sky pass на горнолыжный подъемник
  • Сертификаты в строительные гипермаркеты
  • Сертификаты в ресторан «Макдоналдс»
  • Обзорные экскурсии на г. Синюха (Манжерок)
  • Подарочные сертификаты в магазин дисков и автоакссесуаров
  • Вкуснейшая пицца от Гриль № 1

А также много-много ароматного свежесваренного кофе.

Акция действует на АЗС в Алтайском крае, в Республике Алтай и в Кемеровской области.

Внимание! Зарегистрировать можно неограниченное количество чеков.

Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ» и «Салекс» и подарки будут ваши!

Организатор акции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ОГРН 1090411003352. Срок действия акции 10.12.2020−31.01.2021. Правила акции на сайте vash-bonus.ru

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