В «Алтайлесе» стартует ежегодная акция по бесплатной доставке дров ветеранам ВОВ

Прежде всего бесплатные дрова будут доставлены участникам Великой Отечественной войны, проживающим в селе Бобровка в частном секторе и имеющим печное отопление. Работники, пенсионеры и ветераны труда Бобровского лесокомбината смогут получить дрова со скидкой. Всего топливной древесиной будет обеспечено почти 230 человек. Для этих целей заготовлено 1832 м2 дров.

Зима в России долгая, и для многих жителей деревень дрова остаются единственным способом согреться в холода. Но, к сожалению, позволить себе их может не каждый.

Сергей Ванпилин,

глава муниципального образования Бобровский сельсовет:

Бобровский лесокомбинат всегда отзывается, если нужно помочь, к примеру, одиноким пожилым людям или многодетным семьям, у которых не хватает средств на отопление своих жилищ. Никто эту поддержку в таком объеме больше не оказывает.

Забота о жителях территорий присутствия предприятий холдинга является одним из приоритетных направлений социальной политики холдинга «Алтайлес». Пример Бобровского лесокомбината в этом отношении очень показателен. Предприятие оперативно реагируют на просьбы как администрации села, так и общественности. Например, сейчас руководство комбината оказывает финансовую помощь в реализации социально-значимого проекта по уличному освещению села. Также предприятие предоставило пиломатериалы на ремонт школы, дома культуры и хоккейной коробки с раздевалкой.

В ближайшее время другие предприятия холдинга также обеспечат бесплатными дровами ветеранов ВОВ Панкрушихинского, Новичихинского, Угловского и других районов края.