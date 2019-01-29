Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -23°C
17

В «Алтайлесе» стартует ежегодная акция по бесплатной доставке дров ветеранам ВОВ

Первым к акции присоединился Бобровский лесокомбинат.

Прежде всего бесплатные дрова будут доставлены участникам Великой Отечественной войны, проживающим в селе Бобровка в частном секторе и имеющим печное отопление. Работники, пенсионеры и ветераны труда Бобровского лесокомбината смогут получить дрова со скидкой. Всего топливной древесиной будет обеспечено почти 230 человек. Для этих целей заготовлено 1832 м2 дров.

Дрова.
Дрова.
СС0

Зима в России долгая, и для многих жителей деревень дрова остаются единственным способом согреться в холода. Но, к сожалению, позволить себе их может не каждый.

Сергей Ванпилин,
глава муниципального образования Бобровский сельсовет:

Бобровский лесокомбинат всегда отзывается, если нужно помочь, к примеру, одиноким пожилым людям или многодетным семьям, у которых не хватает средств на отопление своих жилищ. Никто эту поддержку в таком объеме больше не оказывает.

Забота о жителях территорий присутствия предприятий холдинга является одним из приоритетных направлений социальной политики холдинга «Алтайлес». Пример Бобровского лесокомбината в этом отношении очень показателен. Предприятие оперативно реагируют на просьбы как администрации села, так и общественности. Например, сейчас руководство комбината оказывает финансовую помощь в реализации социально-значимого проекта по уличному освещению села. Также предприятие предоставило пиломатериалы на ремонт школы, дома культуры и хоккейной коробки с раздевалкой.

В ближайшее время другие предприятия холдинга также обеспечат бесплатными дровами ветеранов ВОВ Панкрушихинского, Новичихинского, Угловского и других районов края.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость