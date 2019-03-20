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В Алтайском аграрном университете началось обучение во II Банковской школе Россельхозбанка

13 марта 2019 года на базе Алтайского аграрного университета состоялось открытие II Банковской школы Россельхозбанка. Новых слушателей школы приветствовали декан экономического факультета АГАУ Василий Левичев и заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Учебная программа в новом году предусматривает обсуждение актуальных тем и вопросов, касающихся банковской сферы, дискуссии, тренинги и мастер-классы, деловые игры от руководителей подразделений Банка, а также партнеров Банка. Темы занятий — банковские продукты, корпоративные ценности, сервис, навыки продаж, типология клиентов и прочие.

Совместный проект Россельхозбанка и АГАУ был запущен в 2017 году. Весной 2018 года 21 слушатель школы получили сертификаты о прохождении обучения в Банковской школе АО «Россельхозбанк», пятеро выпускников были приняты на работу в Алтайский филиал Банка.

Николай Бойко,
заместитель директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк:

Как показала практика, студенты, прошедшие обучение в банковской школе, в большей степени, чем кто-либо другой из выпускников вузов, готовы к работе в банках. За счёт таких проектов мы планируем частично решать кадровые задачи.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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