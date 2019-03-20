В Алтайском аграрном университете началось обучение во II Банковской школе Россельхозбанка

Учебная программа в новом году предусматривает обсуждение актуальных тем и вопросов, касающихся банковской сферы, дискуссии, тренинги и мастер-классы, деловые игры от руководителей подразделений Банка, а также партнеров Банка. Темы занятий — банковские продукты, корпоративные ценности, сервис, навыки продаж, типология клиентов и прочие.
Совместный проект Россельхозбанка и АГАУ был запущен в 2017 году. Весной 2018 года 21 слушатель школы получили сертификаты о прохождении обучения в Банковской школе АО «Россельхозбанк», пятеро выпускников были приняты на работу в Алтайский филиал Банка.
Николай Бойко,
заместитель директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк:
Как показала практика, студенты, прошедшие обучение в банковской школе, в большей степени, чем кто-либо другой из выпускников вузов, готовы к работе в банках. За счёт таких проектов мы планируем частично решать кадровые задачи.
Источник: АО «Россельхозбанк»