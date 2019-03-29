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В Алтайском филиале РСХБ обновлен ассортимент памятных монет

В Алтайский филиал Россельхозбанка поступили новые памятные монеты из серебра. Монета «Самый лучший класс-19» (Камерун) станет прекрасным сувениром будущему выпускнику или любимому учителю. Своему обладателю изделие будет напоминать о школьном времени, уроках, веселых переменах и друзьях.

Монеты.
Монеты.
Источник: АО «Россельхозбанк»

Два вида монет «Маленькие сокровища — 19» (Камерун) с изображением божьей коровки или клевера, а так же «Кулон бабочка-19» (Камерун) могут порадовать любительниц оригинальных украшений. Монеты имеют сквозные отверстия через которые можно пропустить цепочку и носить их на шее.

Все изделия выполнены из серебра высшей пробы, отличаются безукоризненным качеством чеканки и высоким уровнем художественного оформления. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72

Источник: АО «Россельхозбанк»

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