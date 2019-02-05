В алтайском городе не смогли оперативно отремонтировать теплотрассу из-за отсутствия трубы

У жителей нескольких домов по улице Красноармейской в Камне-на-Оби резко похолодало в квартирах. Из-за аномальных холодов лопнула труба теплотрассы, новую пришлось заказывать только в Барнауле. Из-за этого оперативно устранить аварию не удается, сообщают « Каменские известия ».

По словам жильцов дома по Красноармейской 1 «Б», трубы начали остывать еще 1 февраля, температура воздуха в помещениях упала с +21 градуса до +15−17 градусов. Батареи холодные уже на вводе в дом.

Как пояснил Борис Борисов, главный инженер МУП «Каменские теплосети», из-за аномально низких температур и движения грунта лопнула полипропиленовая труба теплотрассы, происходит большая утечка теплоносителя.

Борис Борисов,

главный инженер МУП «Каменские теплосети»:

Порыв был найден, но трубу пришлось заказывать в Барнауле, так как в Камне подобных нет. С раннего утра 6 февраля планируем приступить к работам. Из-за порыва страдают два дома по Красноармейской, 1А и 1Б. И хоть тепло подается в квартиры, вследствие большой утечки теплоносителя батареи не прогреваются до нужных температур.

Кроме этого, по его словам, были проблемы на котельной № 17, отапливающей данный район. Из-за поломки котельная работала на одном котле.

Добавим, что 5 февраля министерство строительства и ЖКХ края отчиталось, что «все объекты теплоснабжения в Алтайском крае работают в штатном режиме».

По данным властей края, в регионе размещены 424 резервных источника для гарантированного электроснабжения, есть 3 дизельные тепловые пушки, 6 передвижных дизель-генераторных установок, 2 передвижные котельные установки, комплект оборудования для обнаружения подземных утечек, трубная продукция, насосное оборудование и котлы.