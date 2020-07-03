В Алтайском государственном институте культуры полным ходом идет приемная кампания. В 2020 году институт откроет свои двери для 500 новых студентов, которые будут учиться как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения, на 4 факультетах: хореографическом, музыкальном, художественного творчества и социально-культурных и информационных технологий, по 34 программам высшего образования, очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Особенностью приемной кампании 2020 стал дистанционный формат приема документов — через электронную информационную систему и личный кабинет абитуриента на сайте института http://portal.agik22.ru/user/sign-in/login. Такой формат оказался удобен для абитуриентов, они активно пользуются этим сервисом — заполняют свои анкеты в любое время суток.

С первых дней работы приемной комиссии наблюдается активный наплыв абитуриентов на очную форму обучения, это связано с тем, что выпускники школ получили аттестаты и могут подать заявление о приеме до сдачи ЕГЭ. К школьникам присоединяются выпускники колледжей, которые готовятся к дистанционной сдаче вступительных испытаний. За первую декаду работы приемная комиссия АГИК приняла в два раза больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. В любом случае предстоящий ЕГЭ и вступительные испытания все расставят по местам.

В институте представлен широкий перечень направлений подготовки, и любой абитуриент может выбрать то, что подходит именно ему. Популярностью пользуются такие направления как «Туризм», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «Социально-культурная деятельность», «Библиотечно-информационная деятельность», «Веб-дизайн» — на эти направления подготовки прием ведется только по результатам ЕГЭ. Высока активность абитуриентов и при подаче заявлений и на творческие специальности — «Звукорежиссура», «Актерское искусство», «Музыкально-инструментальное искусство». Лидерами по заявлениям абитуриентов на сегодняшний день является «Дизайн» и хореографические направления подготовки.

Ольга Одинцова,

ответственный секретарь приемной комиссии:

Творческие специальности и направления подготовки АГИК традиционно пользуются спросом среди поступающих. Как правило, конкурс составляет 3−4 человека на место. Но у некоторых абитуриентов перспектива участия в жесткой конкурентной борьбе вызывает стресс, а родители задаются вопросом дальнейшего трудоустройства выдержавшего все испытания ребенка. Решением этих и многих других проблем может явиться обучение в рамках целевой квоты. Целевой договор на обучение заключается между абитуриентом (его законным представителем), вузом и организацией и гарантирует целый ряд преимуществ. Во-первых, это отдельный конкурс при поступлении. Во-вторых, это трудоустройство после окончания обучения в организацию, подписавшую договор. В-третьих, это бесплатное обучение на бюджетных местах с получением стипендии.

В Алтайском государственном институте культуры в приемную кампанию 2020 года уже подали документы первые целевики — молодых специалистов уже ждут в Залесовском, Зональном, Троицком, Шипуновском, Тальменском районах Алтайского края и в г. Барнауле.

Завершится прием документов на все формы обучения бакалавриата и специалитета 18 августа 2020 года. Но тем, кто будет дистанционно сдавать вступительные испытания в институте нужно поторопиться, они начинаются — 5 августа 2020 года.

В институте сформирована необходимая для обучения инфраструктура — специально оборудованные учебные аудитории, хореографические классы, художественные мастерские. Созданы условия для реализации научно-творческого потенциала студентов: концертный зал с уникальной акустикой и современным световым, звуковым и проекционным оборудованием, концертно-продюсерский центр, учебно-творческая аудиолаборатория для профессиональной звукозаписи. Иногородние студенты обеспечиваются местами в благоустроенных общежитиях.

Горячая линия по вопросам поступления:

+7 961−990−70−37

+7 913−360−09−41

Приемная комиссия находится по адресу:

г. Барнаул, ул. Юрина 277