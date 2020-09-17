В Алтайском институте культуры продолжается творческий конкурс для художников и дизайнеров

Студенты Алтайского государственного института культуры проводят региональный конкурс творческо-исследовательских проектов «Город трудовой доблести». Цель конкурса — привлечение детей и студенческой молодежи к исследовательской деятельности по выявлению неизвестных или малоизученных фактов о вкладе Алтайского края в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Проект получил финансовую поддержку в размере девятисот тысяч рублей в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2020 году, организованного Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). Руководитель проекта студент факультета художественного творчества Ольга Клепикова. Средства гранта пойдут на приобретение специального графического оборудования и программного обеспечения, а также на издание каталога выставки дизайнерских проектов.

Конкурс проводится по двум номинациям: исследовательский и творческий проекты, созданные на документально-исторической основе, по четырем возрастным категориям. Для участия в конкурсе уже поступило более 100 заявок от обучающихся школ искусств, художественных школ и студий, студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования Алтайского края.

Фото предоставлено пресс-службой Алтайского государственного института культуры

Для участия в первом этапе конкурса, который пройдет в заочной форме, работы принимаются до 26.10.2020 г. На втором этапе состоится очная защита проектов.

С положением о конкурсе можно познакомиться на сайте института.

В рамках реализации проекта студентами Алтайского государственного института культуры будет проведена серия мастер-классов по обучению рисованию на графических планшетах детей, оставшихся без попечения родителей. Проведение мастер-классов позволит детям из детских домов развить способности креативного мышления, приобрести первоначальные навыки в поисково-исследовательской работе, компьютерной графике, а также подготовить авторские проекты для участия в конкурсе «Город трудовой доблести».

По результатам Конкурса будет организована передвижная выставка в городах Алтайского края, издан тематический каталог лучших проектов. Макеты дизайнерских проектов будут переданы в дар детским домам Алтайского края.

Координатор конкурса: Лариса Шокорова, кандидат искусствоведения, доцент, член Союза дизайнеров России, заведующий кафедрой дизайна и архитектуры, Алтайского государственного института культуры.

Справки по телефону: 8−906−968−66−72.