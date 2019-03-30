В Алтайском крае могут начать продавать алкоголь после 21:00

После принятия ограничений по продаже алкоголя в магазинах с 21:00 до 9:00 в крае появилось много «псевдобаров», большая часть которых работала на первых этажах многоквартирных домов.
Чтобы снизить число «пивных точек» в домах, в 2016 году ввели норму, которая ограничила продажу алкоголя в ночное время. После этого несколько заведений закрылось. Но в 2017 году федеральный законодатель забрал полномочия по установлению дополнительных ограничений для магазинов и общепита, сказал депутат Альберт Лунев.
Альберт Лунев,
председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству:
С того момента ни законодательные, ни исполнительные органы субъектов страны не могут устанавливать дополнительные ограничения времени, мест и условий для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Здесь у нас связаны руки. Для магазинов же наоборот мы можем устанавливать дополнительные ограничения как по местам, так и времени и условиям.
В АКЗС считают, если разрешить торговлю алкоголем до 23:00 (как по федеральному закону) в магазинах, то псевдобары будут не так популярны у населения.
Альберт Лунев,
председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству:
Когда же полномочия по регулированию общепита, наконец, будут возвращены регионам — это наша главная в данной теме задача — у краевых депутатов в руках будут оба рычага влияния: как на розничную продажу алкоголя, так и на его продажу в предприятиях общественного питания. Тогда уже мы сможем вернуться к поиску решений в этой сфере.
Этот вопрос рассмотрят на заседании комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству и впоследствии вынесут на одну из сессий краевого парламента.