В Алтайском крае конфисковали 7 тысяч «незаконных» пачек сигарет

В январе-октябре 2018 года специалисты Роспотребнадзора проверили 110 объектов торговли, где продают табачную продукцию, и 11 тысяч пачек сигарет, из которых 75% - импортные, в основном казахстанского производства.
По итогам проверок 70% проверенных предприятий нарушали закон об охране здоровья граждан или техрегламент продажи табачной продукции.
100 человек привлекли к административной ответственности и выписали штрафы на 600 тыс. рублей.
За продажу сигарет акцизных марок и отсутствие информации на русском языке по решениям суда за 10 месяцев конфисковали около 7 тыс. пачек.
Основные нарушения:
- несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему места, где курение запрещено;
- несоблюдение установленных запретов курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе на детских площадках;
- реализация табачных изделий по цене, выше максимальной розничной цены;
- продажа сигарет на расстоянии менее 100 метров от границ образовательного учреждения;
- продажа табачных изделий несовершеннолетним.