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В Алтайском крае конфисковали 7 тысяч «незаконных» пачек сигарет

70% магазинов, где за 10 месяцев этого года провел проверку Роспотребнадзор, нарушают антитабачное законодательство, сообщила пресс-служба ведомства.

Курение.
Курение.
Олег Богданов

В январе-октябре 2018 года специалисты Роспотребнадзора проверили 110 объектов торговли, где продают табачную продукцию, и 11 тысяч пачек сигарет, из которых 75% - импортные, в основном казахстанского производства.

По итогам проверок 70% проверенных предприятий нарушали закон об охране здоровья граждан или техрегламент продажи табачной продукции.

100 человек привлекли к административной ответственности и выписали штрафы на 600 тыс. рублей.

За продажу сигарет акцизных марок и отсутствие информации на русском языке по решениям суда за 10 месяцев конфисковали около 7 тыс. пачек.

Основные нарушения:

  • несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему места, где курение запрещено;
  • несоблюдение установленных запретов курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе на детских площадках;
  • реализация табачных изделий по цене, выше максимальной розничной цены;
  • продажа сигарет на расстоянии менее 100 метров от границ образовательного учреждения;
  • продажа табачных изделий несовершеннолетним.
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