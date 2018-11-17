В Алтайском крае конфисковали 7 тысяч «незаконных» пачек сигарет

70% магазинов, где за 10 месяцев этого года провел проверку Роспотребнадзор, нарушают антитабачное законодательство, сообщила пресс-служба ведомства .

В январе-октябре 2018 года специалисты Роспотребнадзора проверили 110 объектов торговли, где продают табачную продукцию, и 11 тысяч пачек сигарет, из которых 75% - импортные, в основном казахстанского производства.

По итогам проверок 70% проверенных предприятий нарушали закон об охране здоровья граждан или техрегламент продажи табачной продукции.

100 человек привлекли к административной ответственности и выписали штрафы на 600 тыс. рублей.

За продажу сигарет акцизных марок и отсутствие информации на русском языке по решениям суда за 10 месяцев конфисковали около 7 тыс. пачек.

Основные нарушения: