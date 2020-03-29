В Алтайском крае на выплаты пенсионерам к Дню Победы направят 1 млрд рублей. Кто и сколько получит?

Когда придут деньги
Борис Трофимов заверил, что единовременная выплата участникам войны, труженикам тыла и ряду других категорий (см. ниже) поступит уже в апреле вместе с пенсией и другими социальными выплатами.
Никаких заявлений на получение денег писать не нужно — деньги выплатят на основании сведений, имеющихся в распоряжении ПФР.
Выплата предусмотрена указом президента России от 7 февраля 2020 года. В общей сложности к Дню победы жителям края, имеющим право на получение этих выплат, перечислят 974 млн рублей.
Выплата 75 тыс рублей
Единовременную (то есть разовую) выплату в сумме 75 тыс рублей получат:
- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- вдовы погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Таких в Алтайском крае 5 439 человек.
Выплата 50 тыс. рублей
Единовременную выплату в сумме 50 тыс. рублей получат:
- труженики тыла;
- бывшие несовершеннолетние узники нацистстких концлагерей, тюрем, гетто.
Таких в Алтайском крае 10 514 человек.
Выплата 10 тыс. рублей
Кроме этой выплаты инвалиды войны и участники войны в апреле получат ежегодную выплату — 10 тыс. рублей. Это пособие предусмотрено указом президента России от 24 апреля 2019 года.
В крае живут 189 инвалидов ВОВ и 473 участника ВОВ.