В Алтайском крае на выплаты пенсионерам к Дню Победы направят 1 млрд рублей. Кто и сколько получит?

Около 16 тыс. алтайских пенсионеров, относящихся к ряду категорий, получат еднгвременную выплату к дню Победы на общую сумму почти 1 млрд рублей, рассказал управляющий отделение ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов. Деньги люди получат уже в апреле. Объясняем, кому положены выплаты и в каком размере.

Когда придут деньги

Борис Трофимов заверил, что единовременная выплата участникам войны, труженикам тыла и ряду других категорий (см. ниже) поступит уже в апреле вместе с пенсией и другими социальными выплатами.

Никаких заявлений на получение денег писать не нужно — деньги выплатят на основании сведений, имеющихся в распоряжении ПФР.

Выплата предусмотрена указом президента России от 7 февраля 2020 года. В общей сложности к Дню победы жителям края, имеющим право на получение этих выплат, перечислят 974 млн рублей.

Пенсионер. Пенсия. СС0.

Выплата 75 тыс рублей

Единовременную (то есть разовую) выплату в сумме 75 тыс рублей получат:

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

вдовы погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Таких в Алтайском крае 5 439 человек.

Выплата 50 тыс. рублей

Единовременную выплату в сумме 50 тыс. рублей получат:

труженики тыла;

бывшие несовершеннолетние узники нацистстких концлагерей , тюрем , гетто.

Таких в Алтайском крае 10 514 человек.

Пенсии. Михаил Хаустов

Выплата 10 тыс. рублей

Кроме этой выплаты инвалиды войны и участники войны в апреле получат ежегодную выплату — 10 тыс. рублей. Это пособие предусмотрено указом президента России от 24 апреля 2019 года.

В крае живут 189 инвалидов ВОВ и 473 участника ВОВ.