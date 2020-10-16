В Алтайском крае началась массовая рассылка «писем счастья» от ФНС. Что в них нового

Больше половины взрослых жителей Алтайского края получат в этом году сводные уведомления об уплате имущественных налогов — на землю, недвижимость и транспорт. В том документе немало нового, причем кое-что может вас удивить. Разбираемся в этих новшествах вместе с краевым управлением налоговой службы.

В уведомлении нет даты

Сегодня в одном уведомлении содержится информация об уплате всех имущественных налогов, которые должны уплатить граждане. То есть в одном документе — информация о земельном и транспортном налоге и налоге на имущество. Впрочем, именно это уже не новость.

Новшество в том, что в уведомлении не указано, до какого числа надо уплатить налог. Напоминаем: все эти налоги надо заплатить не позднее 1 декабря 2020 года.

Жители Алтайского края должны будут заплатить в 2020 году имущественные налоги на 3,8 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей — транспортный налог, 1,154 млрд — налог на имущество, 682 млн — земельный.

Доход. НДФЛ. Pixabay.com

В уведомлении может появиться НДФЛ

В уведомлениях 26 тыс. граждан появится еще и налог на доходы физических лиц — НДФЛ. Это произошло потому, что за вас не уплатили этот налог так называемые налоговые агенты (юрлица или ИП). А сведения о том, что вы получили доходы, они в ФНС передали.

«В этом случае НДФЛ надо заплатить самостоятельно и в те же сроки, что и имущественные налоги», — сказал руководитель УФНС по АЛтайскому краю Юрий Куриленко.

То есть до 1 декабря 2020 года.

1200 рублей в среднем составит сумма имущественного налога, которую в 2020 году уплатят жители края.

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю. Altapress.ru

У предпенсионеров сумма налога может оказаться меньше ожидаемой

В этом году впервые будет применяться налоговый вычет по земельному налогу для предпенсионеров. Вычет рассчитывается так. Кадастровая стоимость участка уменьшается на шесть соток (600 кв. метров).

В налоговой службе объяснили, что число льготников за счет этого вычета в крае увеличится на 7 тыс. человек.

Кроме этого, предпенсионеры смогут воспользоваться еще одной льготой: освобождением от уплаты налога на один вид объекта — жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п. То есть если у вас два гаража, платить налог надо будет только за один. Если две квартиры — только за одну.

Причем в этом году уже не надо, как в прошлом, получать в Пенсионном фонде справку, что вы предпенсионер. ФНС сама запрашивает ее в ПФР. Правда, в отдельных — спорных — случаях, возможно, такую справку все же придется взять в ПФР.

Кстати, кто такой предпенсионер? Это тот, кому до пенсии осталось 5 лет или меньше. Более подробно — читайте здесь.

Сельское хозяйство. Земельный налог. Pixabay.com

Земельный налог может отличаться от уплаченного в 2019 году

С 1 января 2019 года утверждена новая кадастровая стоимость участков. И по ней рассчитали земельный налог за 2019 год, который и предъявлен в уведомлении, которые вы получили.

За счет изменения кадастровой стоимости, а также благодаря решениям комиссий по рассмотрению споров и судебным разбирательствам налогооблагаемая база по земельному налогу сократилась на 6 млн рублей.

Факт 860 рублей в среднем составит сумма земельного налога, которую в 2020 году уплатят жители края.

Транспортный налог может оказаться больше

Если вы собственник дорогого авто (стоимостью более 3 млн рублей), то не исключено, что вам предъявят к уплате транспортный налог с повышающим коэффициентом.

В этом году Минпромторг России расширил список моделей автомобилей, за которые надо платить больше. В обновленный перечень вошли, например, Audi Q8, Chevrolet Traverse, Volvo XC40 и другие. В Алтайском крае автомобилей из перечня Минпромторга немного — всего 952 штуки. Это больше, чем в прошлом, на 226.

Автомобили. Транспортный налог. Pixabay.ru

Больше придется заплатить и гражданам, за которыми записаны большегрузы (автомобили массой более 12 тонн). Но тут причина другая. Раньше действовал вычет по «Платону»: на сумму, которую они платили за вред дорогам федерального значения, уменьшался транспортный налог.

Теперь вычета нет. Жителям края, владеющим большегрузами, придется дополнительно заплатить в общей сложности 16 млн рублей.

Факт 3800 рублей в среднем составит сумма транспортного налога, которую в 2020 году уплатят жители края.

3 важных факта о налоговых уведомлениях