В Алтайском крае не будет бесхозяйных энергообъектов

Об этом в ходе брифинга в Правительстве региона журналистам рассказали генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов и министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин.

Алтайский край — территория, где функционирует наименьшее число ТСО, а значит, нет большой раздробленности в электросетевом хозяйстве. Однако в регионе имеются энергообъекты бесхозные, либо принадлежащие собственникам, которые не имеют возможности их содержать и обслуживать. Плохое состояние таких линий электропередачи и подстанций негативно сказывается на надежности энергоснабжения Алтайского края.

Виталий Иванов,

генеральный директор МРСК Сибири:

В условиях раздробленности электросетевого хозяйства одна и та же услуга предоставляется разными компаниями и имеет разное качество. Если на территории будет одна база, одни и те же специалисты, то будет и меньше затрат. Консолидация электросетей на базе МРСК Сибири — самый оптимальный вариант, потому что мы более эффективный собственник. Высокий уровень технической готовности филиалов МРСК Сибири позволяет нам возглавить работу по консолидации электросетевых активов и тем самым значительно повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей электроэнергии.

При передаче сетей в одни руки для жителей упрощаются такие процедуры как оплата за потребленные энергоресурсы, подача заявок на технологическое присоединение к сетям. Потребители будут четко знать — кто отвечает за то, чтобы в их домах всегда горел свет, и с кого спросить, если этого по какой-то причине не происходит. Компания, которая имеет мощную техническую базу, вложит во вновь приобретенные сети средства, необходимые для проведения модернизации и реконструкции объектов.

Александр Климин,

министр промышленности и энергетики Алтайского края: