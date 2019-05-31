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В Алтайском крае отменяют плату за междугородные звонки с таксофонов

Аналогичное законодательное новшество вступает в силу по всей стране с 1 июня 2019 года. Теперь жители сел Алтая, где еще остались таксофоны, смогут бесплатно звонить на любые номера фиксированной телефонной сети в России. Даже на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным.

Телефон
Телефон
СС0

По данным Минсвязи Алтайского края, в регионе установили 1 925 универсальных таксофонов. Это самое большое количество таксофонов в Сибири. Аппараты действуют в каждом населенном пункте, даже самом удаленном и труднодоступном.

В Барнауле, Бийске и Славгороде действуют по 12−14 универсальных таксофонов.

В сельских населенных пунктах их больше всего установлено в райцентрах Тальменка (16) и Шипуново (9). По семь универсальных таксофонов — в райцентрах Петропавловское, Красногорское и Кулунда, по пять — в селах Михайловское, Хабары, Солонешное и Шелаболиха.

В 2018 году с универсальных таксофонов в крае совершили 113 тысяч телефонных звонков, из которых примерно треть были адресованы в экстренные службы.

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