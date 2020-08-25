В Алтайском крае отремонтирован первый сельский Дом культуры в рамках национального проекта «Культура»

21 августа обновленный очаг культуры посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Родинский ДК — это первый сельский объект, который отремонтирован в рамках национального проекта «Культура».

Министр культуры Елена Безрукова напомнила, что масштабные ремонтные работы на Родинском ДК начались в июне 2019 года.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Общая сумма средств на этот объект составила почти 74 млн. рублей. 32,5 млн. рублей выделено из федерального бюджета и порядка 40 млн. рублей — из регионального. По контракту срок окончания работ — сентябрь 2020 года. Но подрядчик, как мы и договаривались, завершил работы на этом объекте раньше срока.

Родинский ДК , отремонтированный в рамках национального проекта «Культура». Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры

В рамках проведенного ремонта строители усилили несущие конструкции, полностью заменили перекрытия, инженерные коммуникации, установили новую кровлю, оконные и дверные блоки, заменили фасадную систему здания. Кроме этого, в процессе ремонта установлена необходимая по современным требованиям система дымоудаления и пожарная сигнализация. Значительные изменения произошли в зрительном зале.

Евгений Педченко,

директор ООО СК «Комфорт»:

При строительстве применялись новые технологии и новые материалы, которые завозились, в том числе из других регионов и даже Москвы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции были небольшие сложности с поставками материалов, но все преодолели и уложились в срок.

Родинский ДК , отремонтированный в рамках национального проекта «Культура». Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры

В ходе посещения нового здания ДК Виктор Томенко пообщался с представителями творческих коллективов. Ежегодно в Доме культуры проводится свыше 400 различных мероприятий, ведут свою деятельность свыше 30 коллективов художественной самодеятельности.

В просторном и светлом зале хореографии гостей встречали заслуженный работник культуры России Людмила Бабич и воспитанники народного ансамбля танца «Зорюшки».

Людмила Бабич и Ансамбль танца «Зорюшки». Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры

Людмила Бабич,

заслуженный работник культуры России:

Раньше занятия хореографией проходили в дискотечном зале, а затем, когда из Дома культуры убрали кочегарку, нам выделили подвальное помещение. И называли нас «дети подземелья»…Нам стыдно было, когда приезжали гости. Дом культуры был в ужасном состоянии. Я благодарю главу района, что нас услышал, Правительство края, благодарю строителей, которые в такой короткий срок сделали нам такую красоту. Теперь можно танцевать и наслаждаться.

Главу региона поблагодарили за выделение дополнительных средств на приобретение современного светового и звукового оборудования. Также состоялся небольшой сеанс в новом 3Д кинозале, который Родинский ДК смог получить по итогам федерального конкурса.

Творческий коллектив «Околица». Дом культуры. Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры

По словам Виктора Томенко, Родинский Дом культуры, ставший первым объектом, отремонтированным в рамках нацпроекта «Культура», во-многом, является показательным. «Он показывает, как мы можем работать с федеральными деньгами, как мы можем работать на объектах сложных, в сельской местности и т.д. Поэтому хорошо, что общими усилиями здесь все сложилось благополучно», — подчеркнул Виктор Томенко.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Дом культуры в с. Родино. Фото предоставлены пресс-службой Минкультуры

Глава региона обратился ко всем присутствующим и поздравил с этим знаменательным событием.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Та политика, которая в течение многих лет проводится руководством Родинского района во взаимодействии с краевыми властями, дает свои результаты. Это политика осмысленной, системной, последовательной работы. И сегодня, мы на примере Родинского Дома культуры видим воочию, насколько преобразился этот объект. Я думаю, что та задача, которая теперь стоит перед сотрудниками ДК, чтобы вдохнуть в серьезно обновившуюся материально-техническую базу творческую жизнь, фактически решена. Потому что есть коллективы, есть педагоги, увлеченные своим делом. Уверен, что как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, жизнь быстро вернется в прежнее русло.

Виктор Томенко отметил, что национальные проекты — это отличная возможность улучшить те или иные сферы нашей жизни, ситуацию в конкретных учреждениях и в жизни отдельных людей.

Губернатор вручил краевые награды работникам культуры, строителям, которые принимали активное участие в реализации проекта.