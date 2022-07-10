В Алтайском крае подешевели овощи и сахар

Стоимость целого ряда продуктов в Алтайском крае снизилась за неделю с 24 июня 1 июля 2022 года, следует из данных Алтайкрайстата .

Так, цена сахара уменьшилась с 74 до 72 руб. за килограмм, а баранины — с 553 до 543 руб., молоко — с 76 до 74 руб. (за литр). Также подешевели многие овощи, в том числе капуста, картофель, лук и морковь.

В то же самое время фиксируется подорожание некоторых позиций. Например, килограмм вареной колбасы вырос в цене с 419 до 444 руб., творога — с 387 до 419 руб., мясных консервов детского питания — с 978 до 986 руб., печенья — с 205 до 209 руб.

Напомним, в Алтайском крае приступили к уборочной кампании. Хозяйства уже собирают урожай картофеля, кабачков, капусты и редиса, следовательно, можно ожидать, что эти овощи скоро подешевеют.