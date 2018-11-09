В Алтайском крае подорожал домашний интернет

С 1 ноября «Ростелеком» индексировал более 40 архивных тарифов на домашний интернет. Подорожание составило 35−44 рубля, сообщили в компании. По данным оператора, другие провайдеры, работающие на территории Алтайского края тоже повысили цены на проводной интернет в 2018 году. Об этом рассказали и федеральные СМИ, но в ТТК, МТС, «Дом.ru», «Сибирских сетях» информацию не подтвердили.

У «Ростелекома» сотни архивных тарифов (закрытых к подключению), на которых обслуживаются абоненты, поэтому несколько десятков в общей массе — это немного. Индексацию тарифов компания проводит ежегодно.

В последнее время на рост цен повлияло несколько событий, пояснили в «Ростелекоме».

Повышение НДС до 20%, что автоматически ведет к росту себестоимости услуг.

Реализация антитерротистического пакета законов Яровой.

Рост стоимости основных валют ( доллар США с начала года +15%, евро +10%). Это ведет к удорожанию контента , инвестиционных программ операторов и абонентского оборудования.

В «Ростелекоме» рассказали, что постарались сделать индексацию минимальной. На другие услуги оператора (ТВ, мобильная связь) тарифы не поменялись.

Повысили ли цены другие провайдеры?

По данным «Ростелекома», некоторые провайдеры, работающие в том числе на территории Алтайского края, проиндексировали свои тарифы опережающим образом, весной и летом 2018 года.

Altapress.ru обратился за комментариями к другим крупным провайдерам. «Сибирские сети» на запрос не ответили. В «Дом.ru» (компания «Эр-Телеком холдинг») сослались на то, что информация об изменении тарифов — коммерческая. В МТС от комментариев воздержались.

В ТТК сообщили, что до конца 2018 года не планируют проводить индексацию тарифов на интернет.

По данным аналитической компании Telecom Daily (Санкт-Петербург), большинство федеральных и региональных операторов связи готовы поднять тарифы в конце 2018 года или начале 2019-го, сообщают «Ведомости».

А некоторые операторы, по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, уже повысили тарифы. Например, «Дом.ru» увеличил стоимость отдельных пакетов на 10%.

На сайте оператора есть новость о том, что изменилась цена на покупку и аренду оборудования для интернета. Однако посмотреть, как именно она изменилась, могут только абоненты провайдера в личном кабинете после ввода логина и пароля.