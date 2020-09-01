В Алтайском крае подорожала окрошка

Специалисты барнаульского отделения Сибирского ГУ Банка России посчитали «индекс окрошки» в регионе. Для этого сравнили цены на летний суп в июле 2020 года и в июле прошлого года. Оказалось, что одни ингредиенты подешевели, но в целом суп стал дороже.

Рецептов окрошки существует множество. Для расчетов использовался усредненный вариант рецепта на четыре порции, куда вошли следующие ингредиенты:

яйцо — 4 шт.;

огурцы — 400 г;

картофель — 360 г;

вареная колбаса — 400 г;

сметана — 230 г;

соль — 3 г;

минеральная вода — 1,5 литра.

В июле этого года средняя цена килограмма огурцов в Алтайском крае составляла 52 рубля, картофеля — 38 рублей, вареной колбасы — 368 рублей, сметаны — 161 рубль, соли — 10 рублей. Десяток яиц в среднем стоил 45 рублей, а литр минеральной воды — 29 рублей.

«Стоимость приготовления окрошки для семьи из четырех человек в июле этого года оказалась в пределах 280 рублей, что на 2% выше, чем год назад», — сказала управляющая Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Из всех ингредиентов блюда за год сильнее всего подорожали картофель (+10,3%), минеральная вода (+4,1%) и яйца (+3,1%).

В этом году по сравнению с прошлым увеличился экспорт картофеля в три раза. В Казахстане из-за непогоды собрали меньше этого корнеплода и стали закупать его в России. Это привело к уменьшению предложения картофеля на местном рынке, и цены в годовом выражении выросли.

Кроме того, увеличились затраты птицефабрик на покупку высокопитательных кормов и биодобавок за рубежом на фоне ослабления рубля в конце I квартала. Из-за этого выросли цены на яйца.

Ослабление рубля также отразилось на стоимости минеральной воды, ведь в производстве ее упаковки используются импортные компоненты.

В то же время подешевели огурцы на 14,6% из-за раннего хорошего урожая на открытом грунте.

В июле 2020 года годовая инфляция в Алтайском крае продолжила ускоряться и составила 3,4% после 3,3% в июне.