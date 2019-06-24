В Алтайском крае появился «сенсационный» интернет

Скоростной спутниковый интернет для дома и офиса под торговой маркой SenSat в Алтайском крае начала предоставлять компания «PTKOMM» (100% дочернее зависимое общество «Ростелекома»). Услуга доступна как частным абонентам, так и бизнесу, причем тарифы для них одинаковые.

Скоростной спутниковый интернет под торговой маркой SenSat в Алтайском крае начала предоставлять компания «PTKOMM».

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев сообщил о том, что целевая аудитория ТМ SenSat — собственники жилья в загородной и пригородной зонах — там, где нет развитой оптической инфраструктуры.

Говоря о стратегии продвижения SenSat, Сергей Ратиев отметил:

Услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме.

Например, в Алтайском крае около 300 населенных пунктов, где все еще нет широкополосного доступа в интернет. «Белые пятна» есть и в черте городов, например, в коттеджных и дачных поселках. Спутниковые технологии — отличное решение для тех, кто живет в таких местах.

Три преимущества SenSat для абонентов

1. Компания предоставляет комплект абонентского оборудования в аренду. Стоимость услуги 850 рублей в месяц. Предложение востребовано у людей, которым интернет требуется два-три месяца в году, например, на дачном участке. Кроме этого, некоторые просто не хотят приобретать спутниковый комплект в собственность, им удобнее платить небольшую фиксированную абонентскую плату.

2. Отсутствие ограничений скорости. Зачастую операторы спутникового интернета ограничивают скорость доступа к Сети в силу особенностей технологии. SenSat пошел по другому пути и предоставляет своим абонентам скорость до 45 Мбит/с. Это сопоставимо с предложениями проводных провайдеров.

3. Широкое разнообразие тарифов. SenSat предлагает абонентам на выбор 15 тарифов. Минимальная цена — от 670 рублей в месяц.

Как подключить интернет от SenSat

Чтобы подключить комплект SenSat, нужно позвонить на «горячую линию» оператора по номеру 8−800−70−70−224 или оставить заявку на сайте. Специалисты свяжутся с вами, чтобы обсудить все условия.

Начальная стоимость комплекта оборудования SenSat — 34 490 рублей. Подключить его можно самостоятельно — инструкции есть на сайте оператора.

Второй вариант — воспользоваться услугами монтажников. Дилером SenSat в Алтайском крае стала компания «Корпоративные системы», которая устанавливает абонентское спутниковое оборудование с 2001 года.

Скоростной спутниковый интернет под торговой маркой SenSat в Алтайском крае начала предоставлять компания «PTKOMM». Компания «PTKOMM».

Что означает слово SenSat

Название ТМ SenSat является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник):

Слитно эти слова расположены для того, чтобы вызывать ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, которым является способ предоставления услуги доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, фактически перевернувшим представление о скорости и доступности спутникового интернета. Слово «спутник» в ТМ SenSat тоже обыгрывается и имеет двойной смысл — одновременно «спутник жизни» и космический аппарат.

Услуга скоростного спутникового интернета SenSat предоставляется по всей территории России от Калининграда до Камчатки.

Информация о стоимости действительна на момент публикации