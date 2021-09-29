29 сентября 4°C
﻿
Потребитель
39

В Алтайском крае продолжается набор в «Школу фермера»

В Алтайском крае с 15 по 30 сентября 2021 года проводится набор участников на обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка. Курс стартует 20 октября 2021 года на базе Алтайского государственного аграрного университета при поддержке краевого Министерства сельского хозяйства края и Союза крестьянско-фермерских формирований Алтайского края.

Набор участников на обучение в «Школе фермера».
Набор участников на обучение в «Школе фермера».
АО "Россельхозбанк"

Курс лекций и практических занятий рассчитан на 2 месяца. За это время слушатели пройдут обучение, ориентированное на создание новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. Обучение в «Школе фермера» будет бесплатным.

В проекте решил принять участие Евгений Поваров, фермер из Троицкого района Алтайского края. Его хозяйство занимается животноводством и растениеводством:

«По основной специальности я экономист. Вместе с отцом мы начали заниматься сельским хозяйством и мне бы хотелось получить более полные знания по агрономии, соединить практику с теорией и опытом других людей, получить более фундаментальные знания по вопросам, связанным с выращиванием растений».

«Алтайский филиал Россельхозбанка планирует набрать 30 человек в первую группу обучения в „Школе Фермера“. Участники, которые успешно защитят свои бизнес-проекты, получат дипломы государственного образца, а также возможность претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив», — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Студентами «Школы фермера» могут стать фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие высшее или средне-профессиональное образование. Претендентам на обучение необходимо в срок до 30 сентября 2021 года подать конкурсные материалы: анкета-заявление; копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании; презентация бизнес идеи.

Все документы можно прислать на электронную почту bank@altay.rshb.ru, либо нарочно в офис Алтайского филиала Россельхозбанка по адресу: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Союза Республик 32 а, каб. 108, справки по телефону: (3852) 53−89−63.

Список участников, прошедших конкурсный отбор для участия в Проекте, будет размещен на сайтах www.asau.ru (ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ), http://altagro22.ru (Министерство сельского хозяйства Алтайского края), https://www.rshb.ru (Алтайский региональный филиал Россельхозбанка) не позднее 15 октября 2021 года.

Источник: АО «Россельхозбанк»

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость