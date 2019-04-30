В Алтайском крае прошли масштабные учения по ликвидации технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства

В мероприятиях принимали участие: штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Алтайского края, филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» (входит в ГК ПАО «Россети»), филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «Западно-Сибирское ПМЭС», региональное подразделение МЧС России по обеспечению информационного взаимодействия с населением, органы местного самоуправления, территориальные сетевые организации, представители подрядных организаций. Цель учений: отработка практических действий по проведению аварийно-восстановительных работ на энергообъектах, организация взаимодействия всех структур.

Тренировка всегда носит внезапный характер. Легенда учений заранее не известна. На этот раз по условиям учений в результате неблагоприятных погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии потребителей. Сильный ветер, снегопад, резкое похолодание стали причиной повреждения воздушных линий электропередачи в нескольких районах Алтайского края. Аварийно-восстановительные бригады «Алтайэнерго» незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений.

Основные действия в рамках учений проходили в реальном режиме: специалисты устраняли повреждения на ЛЭП, ремонтировали грозотрос, подключали резервные источники снабжения электроэнергией. В результате условные повреждения были успешно устранены, а электроснабжение всех условно-отключенных потребителей полностью восстановлено в короткие сроки.

Владимир Каканов,

заместитель директора , главный инженер филиала «Алтайэнерго»:

Персонал «Алтайэнерго» демонстрирует высокий уровень организации аварийно-восстановительных работ на энергообъектах не только в ходе подобных учебных мероприятий, но и в реальных условиях. В ходе учебных мероприятий отрабатывается взаимодействие всех структур. Особое внимание уделяется обеспечению временных схем энергоснабжения потребителей.

Всего в учениях было задействовано более 100 человек. Это персонал филиала «Алтайэнерго», специалисты прочих сетевых компаний, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «Западно-Сибирское ПМЭС», дежурный персонал ЕДДС, органов местного самоуправления. Во время отработки действий применялась специальная техника, в том числе семь резервных источники снабжения электроэнергией.

Учения и тренировки — неотъемлемая часть работы энергетиков. В течение года не редки реальные нештатные ситуации. Во время аномально низких температур и ураганов зимой, в период весеннего паводка и в пожароопасный летний сезон энергообъекты подвергаются дополнительному риску и нуждаются в повышенной защите от воздействия неблагоприятных природных явлений. В ходе учений персонал имеет возможность в очередной раз отработать действия для предотвращения нештатных ситуаций и обеспечения максимально надежного энергоснабжения потребителей.