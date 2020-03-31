В Алтайском крае Россети Сибирь фиксируют рост числа онлайн обращений потребителей

Компания «Россети Сибирь» с момента перехода офисов на дистанционное обслуживание клиентов фиксирует рост числа обращений через «горячую линию» и онлайн-сервисы на 14%. В Алтайском крае — почти на 20%.

Специалисты по взаимодействию с клиентами проанализировали динамику обращений в компанию на территории присутствия Россети Сибирь — в девяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. С начала работы офисов в дистанционном режиме общего роста количества обращений не зафиксировано. Так же в последние 10 дней не было жалоб на сбои в работе сервисов компании. При этом выросло количество заявок на оказание услуг: прирост составил 2%.

Общее число обращений в период дистанционной работы офисов с 18 по 29 марта составило 12 640. При этом если через call-центр по телефону «горячей линии» 8−800−1000−380 в обычное время обращалось порядка семи тысяч человек, то в последние 10 дней число обращений составило 8 665. Число писем в компанию выросло в 3,5 раза, а количество интерактивных обращений в 1,5 раз. В основном клиенты обращаются через сайт компании www.rosseti-sib.ru, также выросло число обращений через портал светлаястрана.рф и портал электросетевых услуг портал-тп.рф

Тематика обращений особенно не изменилась. Вопросы касаются в основном дополнительных услуг компании, качества обслуживания, отключений, передачи и коммерческого учета электроэнергии, технического обслуживания электросетевых объектов и технологического присоединения к сетям компании.

Заочная форма взаимодействия демонстрирует эффективность и ни в чем не уступает очному формату общения с клиентами.

В целом в группе компаний «Россети» с 18 по 28 марта количество обращений в режиме онлайн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34%. Число звонков в контакт-центры выросло более чем на 50%, количество обращений посредством интерактивных сервисов — на 45%. Документы по уже обработанным заявкам направляются в электронном виде в личный кабинет и по электронной почте.

Напоминаем, что связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ», а также нового мобильного приложения «Россети — личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис «СветлаяСтрана.РФ».

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.