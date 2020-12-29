В крае сдан дом, построенный с использованием эскроу-счетов

ООО Специализированный застройщик «Домстрой-Барнаул» завершил строительство дома по адресу: ул. Нагорная, 6-я 15Г/8 в жилом комплексе «Хорошоево», который возводился при проектном финансировании Сбербанка. Реализованный проект − первый, который стали строить в Алтайском крае в рамках проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Договор с застройщиком по финансированию затрат на строительство жилого комплекса в нагорной части Барнаула был подписан в 2018 году. На прошлой неделе дом был введен в эксплуатацию, на днях состоится вручение ключей от квартир собственникам.

Сдача второго дома жилого комплекса по адресу: ул. Нагорная, 6-я 15Г/9 запланирована на 2 кв. 2021 года.

Напомним, что девелопер и его клиенты в рамках проектного финансирования получают гарантию защиты своих интересов, так как участие банка обеспечивает наличие необходимых средств на строительство объекта. До момента сдачи дома в эксплуатацию банк резервирует деньги дольщиков на эскроу-счетах и в случае, если застройщик своевременно не сдает объект, средства возвращаются покупателям.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Сдача жилого дома, возведение которого проводилось с использованием счетов эскроу, является важным событием для нашего региона. Это говорит о том, что введенный законодателем инструмент защиты прав дольщиков работает. С начала года в рамках проектного финансирования Сбербанк предоставил застройщикам в Алтайском крае кредитов на общую сумму более 10 млрд рублей.

Евгений Востриков,

директор ООО Специализированный застройщик «Домстрой-Барнаул»:

— Мы стали одними из первых, кто начал работать с эскроу-счетами в нашем регионе, и очень рады, что скоро собственники квартир уже получат ключи от своего жилья. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех сотрудников ПАО Сбербанк за их профессиональный труд в столь новом для всех нас деле, как строительство многоквартирных жилых домов с использованием эскроу-счетов в рамках проектного финансирования. Совместным сотрудничеством мы с вами доказали, что любые задачи, которые решаются профессионалами в конструктивном диалоге, всегда выполнимы. В преддверии Нового года хочу пожелать всем коллегам здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в труде, а нашим новоселам желаю счастливой жизни в новом доме!

Проектные декларации на сайте dom-barn.ru