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В Алтайском крае собрали рекордно низкий урожай таежного меда

В 2019 году в Алтайском крае собрали очень мало таежного меда, рассказали несколько пчеловодов корреспонденту altapress.ru на медовой ярмарке в Барнауле на пл. Сахарова. Она открылась 5 августа и проработает до конца месяца.

Мед.
Мед.
СС0

Один из пчеловодов сообщил, что такого низкого урожая таежного меда в регионе не было уже несколько десятилетий. Виной всему погода — днем было тепло, а вот ночи оказались слишком холодными.

Нектар выделяется при температуре 16−17 градусов тепла, а в этом году в начале лета в тайге по ночам было градусов 10−12, пояснили пчеловоды. Пока днем лес прогревался, дело уже шло к вечеру и пчелы просто не успевали сделать взяток. Сейчас, когда наступила теплая погода, таежные медоносы уже отцвели.

По этой причине на мед из тайги цена в этом году выше рублей на 50, чем в прошлые годы. Он стоит 650−700 рублей за килограмм. Другие виды меда на ярмарке стоят столько же, сколько в прошлом году.

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