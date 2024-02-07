7 февраля
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В Алтайском крае спрос на смарт-браслеты увеличился на треть

В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети МегаФона и Yota увеличился на 90%. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись более чем в два раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.

В Алтайском крае увеличился спрос на смарт-браслеты.
В Алтайском крае увеличился спрос на смарт-браслеты.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении.

Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт-чайников увеличилось на 34% год к году.

В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Среди сибиряков наибольшее количество покупок совершили жители новосибирцы, красноярцы и кемеровчане. В топ-5 также вошли Алтайский край и Томская область.

Самым популярным товаром у жителей Алтайского края были смарт-браслеты – на них приходится 44% от всех проданных в 2023 году устройств. За год спрос на смарт-браслеты увеличился на 37%. На втором месте смарт-часы (20%) и детские часы (14,5%). За последний год в Алтайском крае увечились продажи умного дома (300%), освещения (139%), роутеров Wi-Fi (75%) и ноутбуков (33%).

Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей, — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

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