В Алтайском крае стартовал конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик веб- и мультимедийных приложений»

Его организаторами являются Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, управление Алтайского края по труду и занятости населения, Алтайский филиал РАНХиГС.

К участию приглашают программистов, веб-программистов, разработчиков веб- и мультимедийных приложений со стажем работы не менее трех лет. Кандидатов выдвигают организации, зарегистрированные в Российской Федерации (независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности), а также их филиалы по согласованию с создавшими юридическими лицами.

В этой номинации конкурс в Алтайском крае проводят впервые. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 5 августа 2020 года.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

Профессии сферы цифровой экономики сегодня одни из самых востребованных в мире. Профессиональный конкурс впервые проводится в России, и поэтому мы положились на партнера правительства Алтайского края — Алтайский филиал РАНХиГС. Система онлайн-обучения академии зарекомендовала себя как наиболее совершенная при переходе на дистанционное обучение. Ее технические характеристики соответствуют необходимому уровню для проведения такого конкурса. Важно отметить, что вуз в целом ориентируется на подготовку кадров для цифровой экономики, на цифровую трансформацию во многих отраслях. Все это позволит эффективно и успешно провести этот интереснейший конкурс.

Фото из архива РАНХиГС

Конкурс «Лучший по профессии» пройдет на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС. Первый этап — проверка теоретических знаний — состоится 7 августа в форме тестирования. Участники, набравшие максимальное количество баллов, перейдут во второй тур и 12 августа выполнят практические задания по веб-разработке.

Итоги конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик веб- и мультимедийных приложений» будут подведены 13 августа. Победитель и призеры, занявшие второе и третье место, будут награждены дипломами губернатора Алтайского края, получат денежные поощрения и (или) памятные подарки.

Денежное поощрение установлено в следующих размерах:

победителю , занявшему 1-е место, — 70 тыс. рублей;

занявшему 1-е место, — 70 тыс. рублей; призеру , занявшему 2-е место, — 60 тыс. рублей;

занявшему 2-е место, — 60 тыс. рублей; призеру , занявшему 3-е место, — 50 тыс. рублей.

Победитель конкурса также будет рекомендован для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который пройдет в дистанционном формате 25−26 августа 2020 года.

Уточнить информацию и задать вопросы можно по электронной почте dolgova@alregn.ru и по телефону: 8 (3852) 53-82-64

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС