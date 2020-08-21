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В Алтайском крае стартовала акселерационная программа для социальных предпринимателей

20 августа в Центре «Мой бизнес» стартовала акселерационная программа для социальных предпринимателей Алтайского края «Социальные инновации». Партнёром проекта выступает Фонд социальных инвестиций (г. Москва).

Обучение по программе «Социальные инновации».
Обучение по программе «Социальные инновации».
Фото Алтайский Фонд МСП

Для участия в программе, направленной на увеличение социального вклада и доходности действующих бизнес-проектов, на конкурсной основе были отобраны 27 социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства из городов Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск.

Обучение включает четыре стратегических сессии, мастерские «Шаги успешных продаж» и «Эффективные бизнес-переговоры», тренинг «Эффективная презентация и публичное выступление», а также презентационную сессию с участием потенциальных инвесторов — инвестиционный подиум, который пройдёт 15 октября 2020 г.

Ольга Власова,
руководитель центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:

Каждый участник программы через обучение, экспертную поддержку и онлайн-трекинг получит возможность оптимизировать свой проект, выявить точки роста и повысить устойчивость социального бизнеса и, в результате, увеличить масштаб социального воздействия. Акселератор — это ещё и, как минимум, 27 новых деловых контактов и команда единомышленников, которые разделяют ваши ценности.

Фото Алтайский Фонд МСП

Тренером выступает Александр Захаров — ведущий тренер Фонда социальных инвестиций, эксперт в области повышения продаж и клиентского сервиса, сертифицированный тренер Министерства экономического развития РФ.

Участники в рамках первой сессии Акселератора изучили российский и международный опыт социального предпринимательства, рассмотрели темы по поиску и структурированию идеи социально-предпринимательского проекта, техники по созданию продукта или услуги, источники ресурсов для социального предпринимателя, поучаствовали в дискуссии и обсуждении проектов, участвующих в Акселерации.

Предпринимателям предстоит до следующей сессии выполнить индивидуальные задания, направленные на развитие и оптимизацию своих проектов.

Вторая сессия состоится 3 сентября, на которой участники с тренером изучат темы «Целевые рынки и ценностное предложение» и «Маркетинговая стратегия», а также продолжат работу над своими бизнес-проектами.

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