В Алтайском крае стартовала акселерационная программа для социальных предпринимателей

Для участия в программе, направленной на увеличение социального вклада и доходности действующих бизнес-проектов, на конкурсной основе были отобраны 27 социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства из городов Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск.
Обучение включает четыре стратегических сессии, мастерские «Шаги успешных продаж» и «Эффективные бизнес-переговоры», тренинг «Эффективная презентация и публичное выступление», а также презентационную сессию с участием потенциальных инвесторов — инвестиционный подиум, который пройдёт 15 октября 2020 г.
Ольга Власова,
руководитель центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства:
Каждый участник программы через обучение, экспертную поддержку и онлайн-трекинг получит возможность оптимизировать свой проект, выявить точки роста и повысить устойчивость социального бизнеса и, в результате, увеличить масштаб социального воздействия. Акселератор — это ещё и, как минимум, 27 новых деловых контактов и команда единомышленников, которые разделяют ваши ценности.
Тренером выступает Александр Захаров — ведущий тренер Фонда социальных инвестиций, эксперт в области повышения продаж и клиентского сервиса, сертифицированный тренер Министерства экономического развития РФ.
Участники в рамках первой сессии Акселератора изучили российский и международный опыт социального предпринимательства, рассмотрели темы по поиску и структурированию идеи социально-предпринимательского проекта, техники по созданию продукта или услуги, источники ресурсов для социального предпринимателя, поучаствовали в дискуссии и обсуждении проектов, участвующих в Акселерации.
Предпринимателям предстоит до следующей сессии выполнить индивидуальные задания, направленные на развитие и оптимизацию своих проектов.
Вторая сессия состоится 3 сентября, на которой участники с тренером изучат темы «Целевые рынки и ценностное предложение» и «Маркетинговая стратегия», а также продолжат работу над своими бизнес-проектами.