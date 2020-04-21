В Алтайском крае стартовала Всероссийская декада подписки

Издания ИД «Алтапресс» также принимают участие в акции. Стоимость подписки на них на второе полугодие существенно снижена:
- «Свободный курс» со скидкой — 501,12 рублей (вместо 600 рублей),
- «Печки-Лавочки» со скидкой — 275,16 рублей (вместо 338 рублей),
- журнал «Телепарк» со скидкой — 656,22 рублей (вместо 781,8 рубля),
- «ТВ-Пульт» со скидкой — 380,76 рублей (вместо 452,82 рублей).
Акция проводится во всех почтовых отделениях Алтайского края.
Также вы можете оформить льготную подписку двумя дополнительными способами:
- На нашем сайте в разделе «Подписка».
- По телефону 63−55−02 через агентство подписки «Алтай» с доставкой газеты в офис или удобный для читателя киоск «Роспечать».