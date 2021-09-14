В Алтайском крае стартует федеральная программа «Продвижение в интернете и социальных сетях»

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Что включает в себя программа?

«Продвижение в интернете и социальных сетях» — это цикл из 3-х живых лекций, участники возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы АО «Деловая среда», необходимые для развития бизнеса.