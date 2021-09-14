В Алтайском крае стартует федеральная программа «Продвижение в интернете и социальных сетях»

С 21 сентября по 24 сентября в г. Барнаул, Центр «Мой бизнес».
«Продвижение в интернете и социальных сетях» — это цикл из 3-х живых лекций, участники возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы АО «Деловая среда», необходимые для развития бизнеса.
Цель программы — дать участникам инструменты для самостоятельного запуска продвижения бизнеса в социальных сетях и интернете, получить первые заявки с помощью курса, систематизировать знания про маркетинг, а также выстроить полноценную коммуникацию с имеющимся маркетологом или выстроить эффективный маркетинг с подрядчиком/фрилансером.
Спикеры — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.
- Николай Смирнов: программный директор онлайн-университета «Skillbox», эксперт и спикер в области таргетированной рекламы и социальных медиа, аккредитованный партнер по образованию myTarget и VK
- Левина Ильяна: директор по маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры», совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP.
Участник после обучения сможет:
- Прописать свои целевые аудитории, разработать для них стратегию продвижения
- Самостоятельно создать посадочную страницу для своего бизнеса
- Управлять маркетинговыми активностями, продвигать бизнес с помощью социальных сетей, таргетированной рекламы и поискового продвижения.
Стать участниками программы могут:
- субъекты МСП;
- самозанятые.
Для участников из муниципальных образований Алтайского края будет организована онлайн-трансляция.
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://my.dasreda.ru
Звоните 8−800−222−83−22