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В Алтайском крае стартует федеральная программа «Продвижение в интернете и социальных сетях»
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В Алтайском крае стартует федеральная программа «Продвижение в интернете и социальных сетях»

  1. Когда?
  2. Что включает в себя программа?
  3. Зачем участвовать?
  4. Спикеры программы
  5. Что дает программа?
  6. Кто может стать участником?
  7. Что необходимо для участия?
  8. Остались вопросы?
1
Когда?

С 21 сентября по 24 сентября в г. Барнаул, Центр «Мой бизнес».

2
Что включает в себя программа?

«Продвижение в интернете и социальных сетях» — это цикл из 3-х живых лекций, участники возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы АО «Деловая среда», необходимые для развития бизнеса.

3
Зачем участвовать?

Цель программы — дать участникам инструменты для самостоятельного запуска продвижения бизнеса в социальных сетях и интернете, получить первые заявки с помощью курса, систематизировать знания про маркетинг, а также выстроить полноценную коммуникацию с имеющимся маркетологом или выстроить эффективный маркетинг с подрядчиком/фрилансером.

4
Спикеры программы

Спикеры — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

  • Николай Смирнов: программный директор онлайн-университета «Skillbox», эксперт и спикер в области таргетированной рекламы и социальных медиа, аккредитованный партнер по образованию myTarget и VK
  • Левина Ильяна: директор по маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры», совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP.
5
Что дает программа?

Участник после обучения сможет:

  • Прописать свои целевые аудитории, разработать для них стратегию продвижения
  • Самостоятельно создать посадочную страницу для своего бизнеса
  • Управлять маркетинговыми активностями, продвигать бизнес с помощью социальных сетей, таргетированной рекламы и поискового продвижения.
6
Кто может стать участником?

Стать участниками программы могут:

  • субъекты МСП;
  • самозанятые.

Для участников из муниципальных образований Алтайского края будет организована онлайн-трансляция.

7
Что необходимо для участия?

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://my.dasreda.ru

8
Остались вопросы?

Звоните 8−800−222−83−22


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