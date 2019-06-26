В Алтайском крае торжественно открыли комбинат по производству плит MDF мощностью 250 тыс. кубометров в год

Сотрудники комбината продемонстрировали работу оборудования и технологии, внедренные на новом комбинате. Некоторым узлам и механизмам нет аналогов в мире. Это позволяет производить плиты форматов и толщин расширенного диапазона: шириной от 2 100 до 2 800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм.
Комбинат по производству MDF станет одним из крупнейших в регионах Сибири и Дальнего Востока. По словам генерального директора компании Ивана Ключникова, основная задача комбината — стимулировать российский мебельный и строительный рынок к производству продукции из отечественного сырья.
Сергей Белоусов,
заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:
Новая продукция будет востребована и в родном крае, не говоря уже о том, что на комбинате будут работать 200 высококлассных специалистов и получать достойную заработную плату.
Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов подчеркнул, что основной акцент в алтайском лесопромышленном комплексе сделан на внедрение технологий замкнутого цикла, использование биотехнологий.
Александр Лукьянов,
заместитель председателя правительства Алтайского края:
Пуск комбината позволит сделать переработку древесины безотходной, это ценная продукция с повышенной добавленной стоимостью. В соответствии с требованиями экологической безопасности, комбинат сможет обеспечить себя теплом и электроэнергией.
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин сказал, что региональный индекс промышленного производства в деревообработке с началом пуско-наладочных работ на комбинате составил 110%, то есть вырос почти на 20% по отношению к предыдущему периоду:
Мы переходим на качественно новый уровень обращения с природным лесным потенциалом нашего региона. Идеология максимального использования имеющихся древесных запасов во всем их многообразии — стратегически верная линия развития лесопромышленной отрасли в крае. Новый производственный комплекс по праву можно охарактеризовать как экономически и экологически целесообразный проект.