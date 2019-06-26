В Алтайском крае торжественно открыли комбинат по производству плит MDF мощностью 250 тыс. кубометров в год

Вчера, 25 июня, в с. Павловск Павловского района состоялось открытие деревообрабатывающего комбината, работающего на древесной биомассе. Гости посетили уникальное для региона производство, в запуск которого лесная холдинговая компания «Алтайлес» инвестировала 6 млрд рублей, и увидели превращение биомассы в древесноволокнистую плиту.

Сотрудники комбината продемонстрировали работу оборудования и технологии, внедренные на новом комбинате. Некоторым узлам и механизмам нет аналогов в мире. Это позволяет производить плиты форматов и толщин расширенного диапазона: шириной от 2 100 до 2 800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм.

Комбинат по производству MDF станет одним из крупнейших в регионах Сибири и Дальнего Востока. По словам генерального директора компании Ивана Ключникова, основная задача комбината — стимулировать российский мебельный и строительный рынок к производству продукции из отечественного сырья.

Сергей Белоусов,

заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

Новая продукция будет востребована и в родном крае, не говоря уже о том, что на комбинате будут работать 200 высококлассных специалистов и получать достойную заработную плату.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов подчеркнул, что основной акцент в алтайском лесопромышленном комплексе сделан на внедрение технологий замкнутого цикла, использование биотехнологий.

Александр Лукьянов,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Пуск комбината позволит сделать переработку древесины безотходной, это ценная продукция с повышенной добавленной стоимостью. В соответствии с требованиями экологической безопасности, комбинат сможет обеспечить себя теплом и электроэнергией.

Павловский ДОК в Алтайском крае ( открытие). ЛХК «Алтайлес».

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин сказал, что региональный индекс промышленного производства в деревообработке с началом пуско-наладочных работ на комбинате составил 110%, то есть вырос почти на 20% по отношению к предыдущему периоду: