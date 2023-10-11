11 октября
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Потребитель

В Алтайском крае ценник на яйца остается самым низким в Сибири

Не смотря на общее подорожание яиц, в Алтайском крае их стоимость остается самой низкой в Сибири, эту ситуацию прокомментировали власти региона.

Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

С начала сентября стоимость куриных яиц на потребительском рынке действительно возросла.

Как показывают данные Алтайкрайстата, средняя розничная стоимость яиц составляет 87,41 рубля за десяток.

Стоимость яиц категории С2 начинается от 54,9 рубля за десяток, категории С1 – от 59,99 рубля за десяток, категории С0 – от 75,09 рубля за десяток.

Как сообщают специалисты, рост цен на яичную продукцию имеет общероссийский характер.

"По информации крупных торговых сетей на данный продукт сегодня устанавливаются нулевые и отрицательные торговые наценки", - подчеркивают в ведомстве.

Однако среди всех Сибирских регионов в Алтайском крае ценник остается ниже остальных.

Ранее мы рассказывали, что барнаульцы недоумевают, почему яйца резко возросли в цене.

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