В Алтайском крае уже берут сельскую ипотеку по 0,1 %.

У меня семья, двое детей. Я в районе работаю, мне нравится наш Горняк, спокойный и тихий, где всё рядом, всё под рукой. Куда-то переезжать не планировали, а вот улучшить жилищные условия давно хотели. Услышал о сельской ипотеке и обратился в Россельхозбанк. Сотрудники предложили условия еще лучше — сельскую ипотеку для жителей приграничных регионов под 0,1%. Все объяснили, просчитали, я собрал необходимые документы и всё. Совместными усилиями у нас всё получилось. Считал, что это нереально. Спасибо сотрудникам Россельхозбанка за внимание и помощь. Сейчас делаем косметический ремонт и обживаем новые возможности, — рассказал Алексей Орешенков.

Всего с начала действия программы в Алтайском крае и Республике Алтай Россельхозбанк выдал кредитов по сельской ипотеке на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей. Свои жилищные условия улучшили более 1600 семей. В настоящий момент есть возможность для жителей 7 муниципальных районов Алтайского края сделать это на самых выгодных условиях. Для жителей Алтайского края и Республики Алтай остается возможность сельской ипотеки от 3% при условии личного страхования, — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Напомню, в конце марта РСХБ стал принимать заявки на выдачу сельских ипотечных кредитов по программе Правительства России для приграничных территорий. Размер ставки по программе «Сельская ипотека» в рамках программы был снижен и составил 0,1% при условии личного страхования. В Алтайском крае под действие программы попадают Бурлинский, Змеиногорский, Ключевский, Локтевский, Табунский, Третьяковский муниципальные районы и муниципальный округ город Славгород. Правительственная программа направлена на уменьшение оттока населения из определенных регионов и на улучшение качества жизни селян.

Кредит в рамках сельской ипотеки можно взять на покупку готового частного дома, земельного участка и строительство на нем жилья, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на сельскую местность и города с населением не более 30 тыс. человек.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». В августе 2022 года было объявлено о решении Правительства РФ сделать программу сельской ипотеки бессрочной. Заемщиком могут стать россияне возрастом от 21 года до 65 лет. Клиенты могут приобрести жилье с помощью кредита от 3%. В 2023 году сельская ипотека может быть направлена на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей, максимальный — 5 млн рублей. Выдается он максимум на 25 лет. Обязательный первоначальный взнос — 10% от стоимости объекта. При покупке возможно использовать материнский капитал.

Подать заявку на сельскую ипотеку можно через порталы Своё Жильё и Своё Село, где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек, а также на сайте www.rshb.ru, либо через мобильное приложение. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, Ипотечном центре РСХБ по адресу пр-т Ленина, 80-б, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.