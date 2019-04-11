В Алтайском крае в преддверии Дня Победы ветераны получают бесплатные дрова

В Алтайском крае около 300 м3 дровяной древесины получат ветераны, вдовы участников ВОВ, труженики тыла. Древесина предоставляется бесплатно либо с большой скидкой. Ежегодная акция в преддверии Дня Победы проводится в районах, где находятся лесные предприятия.

В Павловском районе 60 кубометров дров с доставкой на дом получили десять человек. Каждому — по 6 складочных кубометров. В Первомайском районе бесплатные дрова также доставлены участникам Великой Отечественной войны, имеющим печное отопление.

В преддверии Дня Победы ветераны получают бесплатные дрова. Фото Лилии Шуклиной , корреспондента газеты «Новая жизнь», Павловский район.

К акции присоединились предприятия в Угловском, Михайловском, Ключевском, Каменском, Тюменцевском, Новичихинском, Панкрушихинском, Ребрихинском и других районах Алтайского края.

В преддверии Дня Победы ветераны получают бесплатные дрова. Фото Лилии Шуклиной , корреспондента газеты «Новая жизнь», Павловский район.

Помощь ветеранам — одно из приоритетных направлений социальной политики лесной холдинговой компании «Алтайлес». Ежегодно реализуются программы по обеспечению древесиной различных категорий жителей. Так, помощь получают погорельцы, пострадавшие от паводка и др.