В Алтайском крае вырастут тарифы на услуги ЖКХ

От 4% до 4,9% могут стать выше платежи в Алтайском крае и Республике Алтай, Адыгее, Северной Осетии, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской области, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Томской областях и ряде других регионов.

На 3,6−3,9% могут вырасти тарифы в Башкортостане, Мордовии, Якутии, Чувашии, в Ставропольском крае, Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Курганской, Курской, Ленинградской, Рязанской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге и других регионах.

Больше и меньше

Больше всего может подорожать коммуналка в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской республике, Москве (от 5% до 6,5%). Меньше всего рост ожидается в Ненецком автономном округе (2,4%).

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Общий рост платежа

Общий рост платежа за коммуналку в регионе не должен превышать утвержденную правительством величину. При этом тарифы на различные виды коммунальных ресурсов утверждают региональные службы по тарифам (региональные структуры ФАС).

Мнение эксперта

«Тариф, то есть стоимость конкретного ресурса (воды, газа, электроэнергии), может существенно превышать величину, указанную в распоряжении, в других случаях — быть существенно меньше. Главное, чтобы совокупно они укладывались „в коридор“, установленный правительством», — отмечает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Индексация роста платежей

На основании постановления правительства от 12 ноября 2018 года введена двухэтапная индексация роста платежа (ранее платеж поднимался только один раз в год, в июле).

В 2019 году — в связи с повышением НДС — в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7%, а во втором — на 2,4%, что в совокупности составило чуть больше 4% (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция).