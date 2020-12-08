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В Алтайском крае вручили Губернаторские премии имени Валерия Золотухина в области театрального искусства

Церемония состоялась 7 декабря в Алтайском государственном музыкальном театре. Заслуженные награды молодым актерам и студентам вручила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

В Алтайском крае вручили Губернаторские премии имени Валерия Золотухина.
В Алтайском крае вручили Губернаторские премии имени Валерия Золотухина.
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

«Все сегодняшние лауреаты прошли достаточно сложный конкурс: с оценкой строгого жюри и серьезной конкурентной ситуацией. Поэтому практика показывает, что те, кто получают премию — это лучшие из лучших, достойные, это люди, на которых мы смотрим как на лидеров в своем деле», — отметила министр культуры.

В 2020 году в соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского края и на основании решения комиссии премии удостоены: артист-вокалист Алтайского государственного музыкального театра Насими Нариманов, артист краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Виктор Осипов, артист Молодежного театра Алтая им. Валерия Золотухина им. В.С. Золотухина Наталья Сляднева и артист Бийского городского драматического театра Максим Сивков.

Также престижная премия вручена студентам Алтайского государственного института культуры: Ладе Большангорской, Ивану Молодову, Антону Нечаеву.

Награждение.
Награждение.
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Виктор Осипов,
лауреат Губернаторской премии имени Валерия Золотухина:

— Очень приятно, когда твою работу высоко оценивают не только зрители, но и коллеги. Поэтому эта премия важна, прежде всего, не с финансовой точки зрения, а в качестве поддержки дальнейшего профессионального развития актера. Уходящий сложный 2020 год, показал важность нашей профессии и как мы ее любим. Тот промежуток времени, когда мы выходили на прогоны спектаклей на пустой зал — это было страшное время.

Награждение Константина Яковлева.
Награждение Константина Яковлева.
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

В завершении церемонии Елена Безрукова вручила еще одну высокую награду. Благодарности Министра культуры Российской Федерации удостоен главный режиссер Алтайского государственного музыкального театра Константин Яковлев.

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