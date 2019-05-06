В Алтайском крае запустили дополнительные пригородные поезда

В Алтайском крае введены в обращение 4 пары пригородных поездов в будни и 6 пар в выходные дни. В поездах в дни максимального пассажиропотока добавлены дополнительные вагоны, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Всего в крае курсируют 42 пары пригородных поездов в будние дни и 39 пар в выходные.

С 27 апреля назначены поезда:

№ 6224/6227 Барнаул — Заринская — Барнаул ( отправление из Барнаула в 8:32 , прибытие на станцию Заринская в 10:36; отправление с Заринской в 14:40 , прибытие в Барнаул в 16:47), ежедневное курсирование;

отправление из Барнаула в 8:32 прибытие на станцию Заринская в 10:36; отправление с Заринской в 14:40 прибытие в Барнаул в 16:47), ежедневное курсирование; № 6384/6383 Барнаул — Овчинниково — Барнаул ( отправление из Барнаула в 8:12 , прибытие на станцию Овчинниково в 10:18; отправление из Овчинниково в 16:06 , прибытие в Барнаул в 18:00), ежедневное курсирование кроме вторника.

С 1 мая 2019 года изменилась периодичность курсирования пригородного поезда № 6111/6112 Барнаул — Ребриха — Барнаул (отправление из Барнаула в 9:04, прибытие в Ребриху в 12:06; отправление из Ребрихи в 13:38, прибытие на станцию Барнаул в 16:36). Поезд следует ежедневно, кроме четверга.

С 1 июня 2019 года будет курсирвать электропоезд № 6022 Барнаул — Озерки (отправление в 19:58, прибытие в 21:21), ежедневное курсирование. Электропоезд № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56) будет ходить ежедневно.

Для пассажиров сохраняются все виды абонементов: «ежедневно», «рабочего дня», «выходного дня», «на 10 дат», «на 15 дат», «каникулы». При этом с 1 мая по 30 сентября на абонементные билеты действуют специальные тарифы, которые в среднем на 60% ниже «зимних».

Организована предварительная продажа разовых билетов за 10 дней и абонементных билетов за 30 дней до начала поездки.