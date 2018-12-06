В Алтайском крае завершается строительство электросетевого комплекса «Сибирская монета»

Возведение новых энергообъектов осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго». Это уже третий проект алтайских энергетиков за последние пять лет, который реализуется для развития внутреннего и въездного туризма в регионе. В 2015 году был построен самый крупный, за последние 20 лет, комплекс «Бирюзовая Катунь». В начале этого года были сданы подстанция и линия электропередачи для энергоснабжения туристического субкластера «Белокуриха-2».

Появление на этой территории новой современной подстанции и линии электропередачи должно способствовать более активному развитию игорной зоны. Электросетевая инфраструктура позволит повысить не только качество энергоснабжения потребителей, но и создаст условия для строительства и подключения новых объектов. Работы мы выполняем в тесном сотрудничестве с Правительством Алтайского края. Это наш вклад в развитие экономики региона.