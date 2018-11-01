В алтайском Пенсионном фонде изменили график доставки пенсий в ноябрьские праздники

В график доставки пенсий и иных выплат по линии Пенсионного фонда России внесены изменения, связанные с предстоящими ноябрьскими праздниками и трехдневными выходными. Часть пенсионеров смогут получить деньги досрочно. Изменения графика касаются только тех, кто получает пенсии и пособия через почту, сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

График получения пенсий зависит от режима работы отделений «Почты России».

Если 3 ноября в почтовом отделении выходной, доставка пенсий и пособий за 3, 4 или 5 числа (то есть вы по графику получаете их в эти даты) будет осуществляться 2 ноября.

Если 3 ноября на почте рабочий день, доставка пенсий и пособий за 3,4 и 5 число будет осуществляться 3 ноября.

Обратите внимание еще и на режим работы отделений «Почты России» 3 ноября: он будет сокращен на 1 час. Узнать о том, до скольки работает отделение, можно на сайте этой организации.

Если же вы получаете пенсии и пособия через банк, то график выплат не изменится, пояснила Анна Корнева, начальник отдела организации выплаты пенсий ОПФР по Алтайскому краю.

С 6 ноября доставка пенсий и пособий будет осуществляться по обычному графику.

Горячая линия отделения ПФР по Алтайскому краю: 8 (3852) 399−934.