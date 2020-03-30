В алтайском ПФР рассказали, когда начнуть выплачивать новое пособие семьям с маленькими детьми

1 Кто получит пособие в 5 тыс. рублей?

Поддержку семьям с детьми — выплату 5 тыс рублей — пообещал президент Владимир Путин во время обращения к нации на сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией. Вот что об этом известно, пока не принят закон.

Право на получение 5 тыс рублей в месяц будут иметь семьи с детьми до трех лет.

5 тыс , рублей будут выплачивать на каждого ребенка данного возраста.

рублей будут выплачивать данного возраста. Это будет дополнительная к материнскому капиталу выплата , то есть сумма не вычитается из него.

то есть сумма не вычитается из него. Сумму будут выплачивать в течение трех месяцев.

По словам Бориса Трофимова, по предварительным оценкам право на получение 5 тыс. в месяц будет иметь около 16 тыс. семей в Алтайском крае.