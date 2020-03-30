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30 марта 4°C

В алтайском ПФР рассказали, когда начнуть выплачивать новое пособие семьям с маленькими детьми

Выплаты нового вида пособий — для семей с маленькими детьми, имеющими право на маткапитал, — начнутся в апреле. Но после того, как выйдет соответствующий закон, рассказал Борис Трофимов, управляющий отделением Пенсионного фонда по Алтайскому краю. Пока о том, кто их получит и на каких условиях, известно не все. Рассказываем о том, что мы знаем.

Кукла, дети.
Кукла, дети.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1 Кто получит пособие в 5 тыс. рублей?

Поддержку семьям с детьми — выплату 5 тыс рублей — пообещал президент Владимир Путин во время обращения к нации на сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией. Вот что об этом известно, пока не принят закон.

  • Право на получение 5 тыс рублей в месяц будут иметь семьи с детьми до трех лет.
  • 5 тыс, рублей будут выплачивать на каждого ребенка данного возраста.
  • Это будет дополнительная к материнскому капиталу выплата, то есть сумма не вычитается из него.
  • Сумму будут выплачивать в течение трех месяцев.

По словам Бориса Трофимова, по предварительным оценкам право на получение 5 тыс. в месяц будет иметь около 16 тыс. семей в Алтайском крае.

Деньги.
Деньги.
СС0
2 Когда начнут выплачивать пособие?

Пособие начнут перечислить уже в апреле. Деньги на выплаты есть, сообщил Борис Трофимов, в Пенсионном фонде ожидают принятия закона, в котором и будут прописаны все подробности, которых сегодня не хватает.

3 Что надо делать для получения денег?

Ничего не надо делать — самим родителям за получением помощи обращаться не нужно. «У нас есть телефоны 85% семей, остальных мы также „отработаем“», — объяснил Борис Трофимов.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.
4 Чем еще помогут семьям с детьми?

Надо сказать, что власти уже не раз приводили сведения, что многие российские бедные — это молодые семьи с детьми. И вот в 2020 году государство расширило помощь таким семьям. Напомним о новшествах.

  • 466 617 рублей (материнский капитал) получат те, у кого родился (или усыновлен) первый ребенок начиная с 1 января 2020 года.
  • Маткапитал на второго ребенка (рожденного или усыновленного) увеличился и составил 616 617 рублей.
  • 616 617 рублей также получат на третьего и поселяющих детей, если раньше не было права на маткапитал.

Срок оформления сертификата на маткапитал сократился с 15 до 5 рабочих дней. Рассмотрение заявления о распоряжении средства — с 30 до 10 рабочих дней. Действие программы материнского капитала продлено до 31 декабря 2026 года.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0
5 До какой даты продлена программа материнского капитала?

До 31 декабря 2026 года.

В 2020 году право на получение маткапитала получили около 16 тыс. семей в Алтайском крае. В настоящий момент обратились за выдачей сертификата только 1122 человека.

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