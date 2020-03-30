В алтайском ПФР рассказали, когда начнуть выплачивать новое пособие семьям с маленькими детьми

Поддержку семьям с детьми — выплату 5 тыс рублей — пообещал президент Владимир Путин во время обращения к нации на сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией. Вот что об этом известно, пока не принят закон.
- Право на получение 5 тыс рублей в месяц будут иметь семьи с детьми до трех лет.
- 5 тыс, рублей будут выплачивать на каждого ребенка данного возраста.
- Это будет дополнительная к материнскому капиталу выплата, то есть сумма не вычитается из него.
- Сумму будут выплачивать в течение трех месяцев.
По словам Бориса Трофимова, по предварительным оценкам право на получение 5 тыс. в месяц будет иметь около 16 тыс. семей в Алтайском крае.
Пособие начнут перечислить уже в апреле. Деньги на выплаты есть, сообщил Борис Трофимов, в Пенсионном фонде ожидают принятия закона, в котором и будут прописаны все подробности, которых сегодня не хватает.
Ничего не надо делать — самим родителям за получением помощи обращаться не нужно. «У нас есть телефоны 85% семей, остальных мы также „отработаем“», — объяснил Борис Трофимов.
Надо сказать, что власти уже не раз приводили сведения, что многие российские бедные — это молодые семьи с детьми. И вот в 2020 году государство расширило помощь таким семьям. Напомним о новшествах.
- 466 617 рублей (материнский капитал) получат те, у кого родился (или усыновлен) первый ребенок начиная с 1 января 2020 года.
- Маткапитал на второго ребенка (рожденного или усыновленного) увеличился и составил 616 617 рублей.
- 616 617 рублей также получат на третьего и поселяющих детей, если раньше не было права на маткапитал.
Срок оформления сертификата на маткапитал сократился с 15 до 5 рабочих дней. Рассмотрение заявления о распоряжении средства — с 30 до 10 рабочих дней. Действие программы материнского капитала продлено до 31 декабря 2026 года.
До 31 декабря 2026 года.
В 2020 году право на получение маткапитала получили около 16 тыс. семей в Алтайском крае. В настоящий момент обратились за выдачей сертификата только 1122 человека.