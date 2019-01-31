В алтайском ПФР рассказали, сколько добавят федеральным льготникам с 1 февраля

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, с 1 февраля вырастет на 4,3%. Кроме того, на 4,3% увеличится и стоимость набора социальных услуг, рассказали в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Размер ЕДВ для разных категорий получателей разный. Прибавка составит от 27 рублей 91 копеек до 222 рублей 76 копеек, пояснила Яна Позднякова, начальник отдела социальных выплат краевого отделения ПФР.

Получателями ЕДВ являются участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, «чернобыльцы», «семипалатинцы», инвалиды и другие категории федеральных льготников.

Кроме того, с 1 февраля на 4,3% проиндексирована стоимость набора социальных услуг (НСУ). Ранее она составлял 1 075 рублей 19 копеек. Теперь — 1 121 рублей 42 копейки в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами — 863 рубля 75 копейки;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 133 рубля 62 копейки;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте , а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 124 рубля 05 копеек.

Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты — либо в натуральном виде, либо его денежный эквивалент. В Алтайском крае его получают более 247 тыс. человек.

Года назад — 1 февраля 2018 года — ЕДВ и НСУ проиндексировали на 2,5%.