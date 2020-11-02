В АлтГУ подвели итоги I Международного молодежного форума «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая»

Организатором форума выступили Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» и Алтайский госуниверситет при поддержке Ассоциации азиатский университетов.

В первый день работы форума состоялись сразу два мероприятия: I Международный молодежный форум «Россия и тюрский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая» (и международная научная конференция «Индустриальное строительство в центральной Азии: историческое значение для региона», посвященная 90-летию со дня открытия Туркестано-Сибирской железной дороги.

30 октября, во второй день форума, продолжились лекции ведущих тюркологов и алтаистов для молодых исследователей. В качестве спикеров выступили Ю.А. Лысенко, д.и.н, профессор АлтГУ, с темой лекции: «Политика Российской империи в отношении тюрко-мусульманских народов» и Н.А. Тадина, к.и.н., доцент ГАГУ (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск) «Научные направления и результаты деятельности научной лаборатории этнографических исследований ГАГУ».

I Международный молодежный форум «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая». Пресс-служба АлтГУ

В ходе продолжившей мероприятие научной сессии, участники, присутствующие в режимах онлайн и оффлайн, приняли участие в обсуждении ряда докладов молодых исследователей из Алтайского государственного (Барнаул), Горно-Алтайского государственного университета (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай), Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск, Казахстан), Томского государственного университета (г. Томск), Омского государственного университета (г. Омск), Кыргызского национального университета им.Ж. Баласагына (г. Бишкек, Киргизская Республика).

В ходе докладов освещались проблемы по сохранению алтайского языка, влияние политических партий на этно-политические процессы в Хакассии, проблемы сохранения наследия тюркского мира, вопросы национальной идентичности, культурно-гуманитарные отношения Кыргызстана с Россией. Все докладчики были тепло встречены аудиторией, с живой дискуссией по освещаемым вопросам.

I Международный молодежный форум «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая». Пресс-служба АлтГУ

В завершение I Международного молодежного форум «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая» участники и организаторы подвели итоги работы Форума. Приняли резолюцию и положение о Международной школе молодых ученых — тюркологов, алтаистов, монголоведов. Утвердили план работы Школы на 2021 г., и приняли решение провести в сентябре 2021 г. II Международного молодежного форума. Сформировали Совет молодых ученых, в который вошли представители различных ВУЗов и государств: России, Казахстана и Киргизской Республики. Все участники единогласно сошлись во мнении, что учреждение Школы молодых ученых — тюркологов, алтаистов и монголоведов — важный шаг в интеграции молодежного научного сообщества России и стран СНГ, чьи исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной общности, формирования тюрко-славянского взаимодействия, положения народов тюркского мира в XXI в.

Завершился форум торжественным вручением именных сертификатов участникам I Международного молодежного форума «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая» и сборника трудов молодых ученых-тюркологов, индексируемого Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).