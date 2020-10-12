Книга — многолетний труд преподавателя института искусств и дизайна АлтГУ, доктора искусствоведения, протоиерея Георгия (Юрия Александровича) Крейдуна и выпускницы АлтГУ, кандидата искусствоведения Галины Булгаевой.

Открывая презентацию, ректор АлтГУ Сергей Бочаров поздравил авторов и подчеркнул, что впечатлен тем объемом работы, что была проделана для создания книги:

— Я уверен, что каждый, кто возьмет это издание найдет для себя много интересного.

Ректор АлтГУ отметил, что университет много делает для создания в обществе гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений.

В АлтГУ презентовали уникальную монографию по иконописи Фото из архива АлтГУ

Протоиерей Георгий Крейдун поблагодарил ректора за теплые слова и передал в дар библиотеке университета экземпляры презентованной книги.

На мероприятии также выступила Лариса Нехвядович, директор Института искусств и дизайна АлтГУ.

Лариса Нехвядович,

директор Института искусств и дизайна АлтГУ:

Это очень важная и нужная для сибирского искусствоведения монография. Книга будет интересна жителям всей России. Секрет этого труда в том, что он несет не только познавательный характер, но и имеет духовную, эстетическую, нравственную ценность. Таких работ в нашем сибирском искусствоведение очень мало. Это действительно серьезный фундаментальный научный труд, который будет интересен не только студентам, но и профессиональному сообществу.

Добавим что уникальная монография «Иконы афонского письма на Алтае: история, бытование, каталог» вышла в издательстве АлтГУ.

Издание «Иконы афонского письма на Алтае: история , бытование , каталог» Фото из архива АлтГУ

Это первая книга, в которой собраны иконы афонского письма, находящиеся в храмах и частных собраниях Алтая. В издании представлен материал, отражающий одну из граней духовной жизни русского народа на рубеже XIX-XX веков.

В монографии раскрываются исторические сведения об иконописных центрах Афона и афонских иконах, которые сейчас находятся на Алтае. В научный оборот впервые вводятся предания, связанные с почитанием афонских икон, обстоятельства заказов икон на Афоне для приходских храмов и миссионерских станов Алтая, зафиксированные в документальных источниках.

В книге представлен объемный каталог икон, написанных в русских обителях на Афоне в XIX — ХХ веках и сохранившихся до нашего времени, а также образов, созданных в конце ХХ — начале XXI века. На большей части произведений выявлены подписи, содержащие сведения о времени и месте происхождения икон: эти данные стали основанием для первичной атрибуции памятников.

В АлтГУ отмечают, что многие сведения и факты впервые вводятся в научный оборот. Монография является результатом многолетнего труда, в основе которого лежат архивные документы и данные, полученные в ходе полевых экспедиций на территории Алтайского края и республики Алтай в период с 2007 по 2009 гг.