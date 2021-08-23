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В Банке Акцепт внедрили новые программы экспресс-кредитования бизнеса

В Банке Акцепт рассказали о том, как малому бизнесу быстро и выгодно оформить кредит.

Новые программы экспресс-кредитования бизнеса.
Новые программы экспресс-кредитования бизнеса.
Акционерное общество «Банк Акцепт»

В силу своей подвижности, гибкости и наличия сезонности, малый бизнес чаще других может нуждаться в срочном финансировании. Поэтому Банк Акцепт разработал новые программы — экспресс-кредиты для малого бизнеса.

Банк кредитует по ставкам — от 12,5% годовых. И главное, без обеспечения и с минимальным пакетом документов. А также с рассмотрением заявки всего за 1 день!

Кредиты подходят под любые бизнес-задачи: для пополнения оборотных и приобретение основных средств, в том числе недвижимости, оборудования, транспортных средств и спецтехники.

Условия кредита «Экспресс-беззалоговый»:

  • процентная ставка — от 12,5% годовых;
  • сумма от 500 тыс. до 3 млн. руб.
  • без залога;
  • срок до 3 лет;
  • форма выдачи — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи.

*и не более 15,5% годовых.

Для более значительных бизнес-целей подойдет продукт «Экспресс-универсальный» со ставкой от 10,5% годовых. Он предполагает более крупные суммы и выдается на более долгий срок с предоставлением залога и возможным поручительством гарантийных Фондов поддержки МСБ.

Условия кредита «Экспресс-универсальный»:

  • процентная ставка — от 10,5% годовых;
  • сумма от 500 тыс. руб. до 10 млн. руб.;
  • срок до 5 лет;
  • форма выдачи — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности.

Выбирайте быстрые и выгодные решения для поддержки и развития вашего бизнеса в Банке Акцепт!

Подробную информацию об условиях предоставления, ставках и необходимых документах можно узнать по телефонам: 8 (3852)200−390, 8 (3852)200−391 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 13 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»

Адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон: 8−800−100−27−37

Сайт: akcept.ru

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