Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
69

В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков

«Открытие» предлагает в своих банкоматах возможность пополнения карт любых банков, расположенных на территории РФ. Опция доступна на всех устройствах «Открытия» с функцией cash-in, которых на сегодняшний день более 3500 по всей стране. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР, эмитированных любым российским банком.

Комиссия за пользование функционалом cash-in составит 1% от суммы зачисления (минимум 100 руб.) для владельцев карт Visa и MasterCard. Держателям карт МИР, а также любых карт, выпущенных банками-партнерами «Открытия», сервис предоставляется бесплатно. Среди партнерских кредитных организаций с доступным сервисом бесплатного пополнения карт Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Росгосстрах Банк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Модульбанк, БКС Банк, Веста банк, Talkbank и СКБ-Банк.

Александр Дынин,
директор департамента эквайринга банка «Открытие»:

Мы рады стать своим банком для такого количества людей, ведь теперь они могут пользоваться нашими банкоматами так же, как пользуются устройствами банков, которые выпускали их карты. Это особенно важно во время самоизоляции, когда не всегда есть возможность дойти до ближайшего банкомата привычного банка. Мы активно развиваем каналы дистанционного обслуживания, в том числе добавляем новый функционал и расширяем партнерскую банкоматную сеть, чтобы обеспечить высококлассный банковский сервис как своим клиентам, так и клиентам банков-партнеров.

Напомним, что с 2019 года в банке «Открытие» стартовала партнерская программа с услугой бесплатного снятия наличных по всей объединенной банкоматной сети, которая насчитывает около 36500 устройств на территории всей страны.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Информация действительна на момент публикации

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость