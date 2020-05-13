В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков

Комиссия за пользование функционалом cash-in составит 1% от суммы зачисления (минимум 100 руб.) для владельцев карт Visa и MasterCard. Держателям карт МИР, а также любых карт, выпущенных банками-партнерами «Открытия», сервис предоставляется бесплатно. Среди партнерских кредитных организаций с доступным сервисом бесплатного пополнения карт Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Росгосстрах Банк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Модульбанк, БКС Банк, Веста банк, Talkbank и СКБ-Банк.

Мы рады стать своим банком для такого количества людей, ведь теперь они могут пользоваться нашими банкоматами так же, как пользуются устройствами банков, которые выпускали их карты. Это особенно важно во время самоизоляции, когда не всегда есть возможность дойти до ближайшего банкомата привычного банка. Мы активно развиваем каналы дистанционного обслуживания, в том числе добавляем новый функционал и расширяем партнерскую банкоматную сеть, чтобы обеспечить высококлассный банковский сервис как своим клиентам, так и клиентам банков-партнеров.