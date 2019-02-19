В Барнауле может появиться лоукостер, который будет летать в Москву за 4−5 тысяч

Аэропорт Барнаула может стать базовым для региональной авиакомпании, которую создают на базе Utair. Если это случится, то из столицы края в Москву можно будет улететь за 4−5 тыс. рублей, а на Дальний Восток — за 8 тыс. Об этом сообщил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов во время визита в Барнаул.

Зотов уточнил, что его объединение, работающее в сотрудничестве с партией «Единая Россия», «будет требовать» того, чтобы Барнаул стал одной из четырех базовых точек создающегося лоукостера.

Илья Зотов,

председатель общероссийского объединения пассажиров:

Рассматриваются несколько точек стыковки при перелете в Москву, несколько базовых аэропортов. Эта практика уже есть: красноярский аэропорт базовый для «Аэрофлота», ростовский — для «Азимута», калининградский — для четырех компаний. Барнаул тоже может стать точкой притяжения, мы будем этого требовать.

Эксперт отметил, что аэропорту нужно будет создать преференции для авиакомпании. Это позволит жителям Алтайского края бюджетно летать по стране и в Азию, а также увеличит поток туристов в Белокуриху.

Илья Зотов,

председатель общероссийского объединения пассажиров:

Это кажется достаточно инновационно и непонятно. Но у нас есть опыт Калининграда. Когда там запустили лоукостеры, перелет в Рим подешевел с 13 до 2 тыс. рублей.

Что произошло с Utair

Utair должна 11 банкам по двум кредитам 38,6 млрд руб. Из них почти треть приходится на Сбербанк. 20 декабря 2018 года авиакомпания допустила технический дефолт, не перечислив кредиторам около 1 млрд рублей. Эти средства необходимы для того, чтобы не остановились перевозки.

В начале 2019 года газета «Ведомости» сообщила, что Сбербанк и ВТБ хотят конвертировать долг перед Сбербанком в акции и запустить на базе Utair региональную авиакомпанию.