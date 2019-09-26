В Барнаул зашел крупный оператор доставки и предлагает покупать еду через интернет

Компания iGooods, специализирующаяся на доставке продуктов, начинает работать в Барнауле. Пока сервис сотрудничает только с одним из местных магазинов. Речь идет «Ленте».

В iGooods изучили уровень потребительского спроса в Барнауле и пришли к выводу, что услуги по доставке еды домой и в офисы в городе будет востребован. Хотя подобные сервисы еще не совсем раскручены.

Григорий Кунис,

управляющий и сооснователь iGooods:

Число жителей Барнаула превышает 600 тыс. человек, это город с достаточно хорошей покупательской способностью населения. На данный момент там не представлен ни один крупный сервис доставки продуктов. Хотя по опыту других городов Сибири мы видим, что такая услуга востребована.

Отметим, что отдельные алтайские производители продовольствия работают с интернет-магазинами, но в других регионах. По их мнению, в Алтайском крае люди до сих пор предпочитают ходить за продуктами, а не покупать их дистанционно.