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17 июня 16°C

В Барнауле больше 1,5 тысячи жилых домов отключают от горячей воды. Кого это затронет?

С 17 июня в Барнауле отключат горячее водоснабжение по контуру ТЭЦ-2. Ремонтные работы планируется завершить к 10 июля.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

С 17 по 26 июня специалисты СГК проведут испытания, затем до 10 июля должны завершиться ремонтные работы.

Всего будет обследовано порядка 500 км тепловых сетей, сообщает сайт мэрии Барнаула.

ТЭЦ-2 обеспечивает теплом и горячей водой 1285 многоквартирных жилых домов, 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 социальных учреждения.

У кого отключат горячую воду?

В центральной части города под ограничения попадают дома на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная.

В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

Также горячей воды не будет в домах в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов. Запастись тазиками и терпением придется жителям проспекта Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспекта Калинина и улица Чеглецова.

Аналогичная ситуация — на Жилплощадке, микрорайоне ВРЗ и Восточном.

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