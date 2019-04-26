В Барнауле будут по-новому компенсировать льготную помывку в общественной бане

Барнаульские депутаты изменили механизм предоставления льгот для помывки в общественной бане и увеличили количество бань, в которых можно, помывшись, получить компенсацию части затрат. Право на льготы имеют те же категории, что и прежде, а компенсацию теперь будут выдавать адресно: на банковский счет льготника. Правда, для этого помывшемуся гражданину придется собрать кучу справок.

Баня по талонам

До недавнего времени барнаульские пенсионеры получали по 4 талона на льготную помывку в месяц. И могли помыться в пяти банях города за полцены. Компенсацию недополученных баней доходов получал ее владелец на свой счет.

Теперь льготники будут платить полную цену за помывку, а компенсация в размере 100 рублей придет на их банковский счет. Количество льготируемых помывок не изменилось: четыре в месяц.

При этом, несмотря на повышение пенсионного возраста, право на компенсацию сохранили для людей, которые еще в 2018 году были бы пенсионерами: для женщин 55 лет и старше и мужчин от 60.

«Не можем оставить без льготы»

Такой механизм перечисления компенсации приняла Барнаульская гордума 25 апреля. Как пояснила председатель гордумы Галина Буевич, изменения пришлось внести, чтобы сохранить для льготников саму возможность получить компенсацию.

Галина Буевич,

председатель Барнаульской городской думы:

По требованию Бюджетного кодекса предприятиям, у которых есть задолженность, мы не можем перечислять бюджетные средства. К сожалению, бани — те предприятия, которые имеют такую задолженность. Но жителей мы не можем оставить без такой льготы.

Барнаульская городская дума. Заседание 25 апреля 2019 года. БГД.

Депутаты: «Люди столкнутся с проблемами»

По словам Галины Буевич, для того, чтобы оформить компенсацию, надо предоставить в городской комитет соцзащиты пакет документов. Причем довольно весомый. Это требование вызвало у депутатов тревогу.

Александр Ельников,

депутат БГД ( «Единая Россия»):

Надо понимать, что речь идет о женщинах 55 лет и старше и мужчинах 60 лет и старше. А им надо будет заполнять электронную почту и так далее. Может быть, многие люди встретятся с проблемой при заполнении.

Другие депутаты говорили, что такой порядок получения льготы отсечет большое количество людей — они просто не захотят тратить время на сбор документов и не будут ходить в баню. В итоге решили вернуться к вопросу осенью. Наблюдать за тем, как работает новый механизм, будет комиссия во главе с депутатом Алексеем Маликовым.

Мэрия: «Список бань расширен»

Между тем, в мэрии рассчитывают, что количество посетителей общественных бань после принятия нового порядка только увеличится. Ольга Ишутина, председатель комитета по соцподдержке населения Барнаула, представлявшая проект, говорит: количество бань, в которых теперь возможна помывка для льготников, увеличилось.

В самом деле, раньше, по данным мэрии, по талонам мылись только в пяти банях. Четыре из них муниципальные (владелец АО «Быт-Сервис», принадлежащий городу) и одна частная (АО «УК Солнечная», владельцы — физлица). И, как рассказал депутат Иван Карпов, были проблемы.

Иван Карпов,

депутат БГД ( КПРФ):

В Ленинском и Индустриальном районах выделялись специальные дни: среда и пятница до 15 часов для обслуживания людей. Был массовый наплыв пенсионеров, люди жаловались, что они никакого удовольствия не получали.

Но теперь бань, в которых можно помыться, получив компенсацию, больше, заверила депутатов Ольга Ишутина.

Ольга Ишутина,

председатель комитета по социальной поддержке населения Барнаула:

Решение предполагает компенсацию расходов граждан в любой бане, имеющей общее отделение, расположенной на территории Барнаула. На сегодня таких бань 10.

К тому же, для получения талонов люди и раньше предоставляли большой пакет документов, добавила председатель комитета. Так что изменения не столь уж существенные.

На компенсации в бюджете Барнаула предусмотрено 7 млн рублей — это 70 тыс. помывок.

Калькулятор. Документы. СС0

Что надо знать для получения компенсации